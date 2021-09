Decreto Green Pass oggi in CdM/ Obbligo al lavoro, le regole. Dl contro caro bollette

I TEMI DEL CDM DI OGGI

Alle ore 16 è convocato oggi il 36esimo Consiglio dei Ministri del Governo Draghi, con a tema due snodi fondamentali per l’agenda politica attuale: in primis, il Decreto legge per estendere l’obbligo del Green Pass a tutti i luoghi di lavoro, sia per dipendenti statali che per privati. In secondo luogo, viene dato come molto probabile il varo di un secondo Decreto legge, contro il caro bollette dopo le polemiche degli ultimi giorni a seguito dell’annuncio del Ministro Cingolani.

Non è previsto per il momento alcuna conferenza stampa successiva al CdM, ma non è da escludere che possano giungere novità in itinere nel corso della giornata: quello che è certo, l’accordo trovato sul Green Pass verrà presentato in Cabina di regia a Palazzo Chigi precedente alla riunione con i Ministri e in quell’occasione i capidelegazione dell’esecutivo proveranno a limare i dettagli dei due Decreti al varo oggi pomeriggio. Particolarmente delicato lo snodo del Green Pass obbligatorio sul lavoro, con la Lega che proverà a modificare la norma anche se resta l’ok di massima annunciato ieri dal Ministro MISE Giancarlo Giorgetti e dagli stessi Governatori leghisti. Si terrà alle 14.30 l’incontro tra il governo e le Regioni sul decreto che estende l’obbligo del green pass a tutti i luoghi di lavoro: al termine della Cabina di regia e prima del Cdm, spiega l’ANSA, il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini illustrerà il provvedimento ai governatori.

GREEN PASS OBBLIGATORIO AL LAVORO: LE REGOLE

«Abbiamo intrapreso una strada chiara, il Consiglio dei ministri sarà sicuramente un momento importante. Si va verso l’obbligo del certificato verde non solo per i lavoratori del pubblico impiego ma anche per quelli del settore privato. Solo immunizzando la stragrande maggioranza della popolazione possiamo contenere i contagi. Il vaccino è l’unica arma che abbiamo contro il Covid»: così stamane Gelmini annuncia il Decreto sul “super Green Pass” in arrivo in CdM nelle prossime ore. Obbligo per tutti i dipendenti, pubblici e privati, dal 15 ottobre 2021: uffici, studi professionali, negozi, ristoranti e tutti quei luoghi dove già ora è obbligatorio il pass per la clientela al chiuso: le sanzioni si preannunciano pesanti e simili a quelle stabilite dal precedente Decreto su Trasporti e Scuola, ovvero multe dai 400 ai 1.000 euro senza però possibilità di licenziamento. La norma fa scattare la sospensione del lavoro e dello stipendio dopo 5 giorni di assenza ingiustificata (ovvero senza Green Pass valido) nel settore pubblico, 3 nel settore privato. Restano due i nodi da risolvere in CdM: chi/quando effettuerà i controlli con l’app “Verifica C-19” e poi la questione tamponi. Ieri i sindacati Cgil-Cisl-Uil hanno ribadito nel vertice con Draghi che la sicurezza non può essere un costo per il lavoratore, e dunque finché non sarà obbligatorio il vaccino per poter lavorare occorre che i tamponi possano essere gratuiti per tutti. Il Governo però si dice contrario perché lo scopro del Green Pass obbligatorio è incentivare la vaccinazione, con i tamponi gratuiti si rischia l’effetto contrario.

DECRETO CONTRO IL CARO BOLLETTE

In mattinata si è tenuto il vertice a tre fra il Ministri Franco (MEF) e Cingolani (Transizione Ecologica-Ambiente) e il Premier Mario Draghi, per provare a trovare la quadra da inserire nel nuovo Decreto anti rincaro energia. «Bollette della luce +40% nel prossimo trimestre e rinato da 247 euro per ogni famiglia»: questo aveva spiegato lo scorso 13 settembre il Ministro Cingolani e sulle possibili soluzioni ad hoc oggi si dovrebbe discutere in Cabina di regia e Consiglio dei Ministri. Il decreto che dovrebbe essere varato proverà a tagliere alcuni oneri di sistema oltre che porre una “sforbiciata” al costo dell’IVA. Secondo le associazioni Assoutenti e Movimento Consumatori, senza interventi dello Stato si profilerebbe una «stangata complessiva da quasi 1.300 euro annui a famiglia». Un maxi-ritocco/aumento delle tariffe energetiche «determinerebbe un maggior esborso annuo pari a circa +500 euro annui a carico di una famiglia con due figli solo per le forniture di luce e gas. Energia più cara si traduce tuttavia anche in maggiori costi per industria, trasporti, esercenti, e per l’intero sistema produttivo e distributivo, con ripercussioni sui prezzi al dettaglio e sulle tariffe», concludono le associazioni in una nota. Secondo le fonti di Governo alle agenzie, si pensa ad uno stanziamento di fondi per almeno 3 miliardi di euro per limitare l’impennata delle bollette elettriche e del gas già dal prossimo Consiglio dei Ministri.



