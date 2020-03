Conferenza stampa Lombardia/ Diretta video Gallera: bollettino 15 marzo Coronavirus

Il rischio per la Lombardia è di arrivare ad un punto di non ritorno a causa dell’emergenza Coronavirus. A lanciare il grido di allarme è Giulio Gallera, assessore alla Salute e al Welfare. Anche oggi sono attesi i suoi aggiornamenti con il nuovo bollettino nella consueta conferenza stampa che si tiene praticamente ogni giorno da quando è cominciata l’emergenza e che viene trasmessa in diretta streaming video sul sito della Regione Lombardia, sulla sua pagina Facebook e sul canale YouTube. Ieri Gallera è stato molto diretto riguardo l’emergenza: «Tra poco arriviamo a un punto di non ritorno. Se ogni giorno abbiamo 85 persone in più che entrano in terapia intensiva e tendenzialmente ne escono due o tre, perché il dato è il 10% e il 15% considerato chi esce e chi muore, tutto questo non è sufficiente». A margine del punto stampa ha ribadito che la situazione è complicata: «È difficile per tutti ma, come noi stiamo facendo un grande sforzo, chiediamo la stessa intensità da tutti». L’auspicio è che il numero dei casi rallenti, ma il problema è rappresentato dal fatto che ci si sta avvicinando al picco.

CORONAVIRUS, BOLLETTINO LOMBARDIA: TERAPIE INTENSIVE QUASI AL COMPLETO

Il bollettino della Regione Lombardia sul Coronavirus sarà, dunque, importante anche per capire come prosegue la gestione dell’emergenza, per la quale la Protezione civile ha attivato anche la Cross (qui vi abbiamo spiegato di cosa si tratta). «Abbiamo pochissimi posti liberi nelle terapie intensive, ormai siamo nell’ordine di 15 o 20 a disposizione. Ogni giorno ne ricaviamo qualcuno di nuovo, domani (oggi, ndr) ne arrivano liberi altri 3 e il San Raffaele sta creando un’area con 14 posti che sarà pronta però tra una settimana». La Regione li sta recuperando chiudendo le sale operatorie, «dove ci sono dei respiratori che possono essere utilizzanti anche per sostenere il respiro». I numeri fotografano in maniera altrettanto netta la situazione. I casi positivi sono 11.685, sono 966 invece i deceduti. Dei contagiati, 3.427 sono in isolamento domiciliare, 732 in terapia intensiva, 4.898 ricoverati ma non in terapia intensiva. Dimessi in 1.660, mentre i tamponi effettuati sono 37.138. Bergamo e Brescia sono le città più colpite in Lombardia: la città orobica ha 2.864 casi positivi, invece a Brescia ce ne sono 2.122.

Clicca qui per la diretta della conferenza stampa Regione Lombardia, di seguito il bollettino di ieri: