Conferenza stampa Lombardia/ Diretta video Gallera: bollettino 14 marzo Coronavirus

La Lombardia sta resistendo, ma i numeri certificano la situazione di emergenza a causa del Coronavirus. È atteso il nuovo punto da parte dell’assessore alla Sanità e al Welfare Giulio Gallera, nel consueto appuntamento con i giornalisti. Si terrà anche oggi la conferenza stampa per il bollettino della Regione Lombardia: è previsto alle 16.30, come al solito prima del punto stampa che tiene il commissario all’emergenza Angelo Borrelli dalla sede della Protezione civile, dove vengono diffusi invece i dati nazionali. Il bollettino della Regione Lombardia sul Coronavirus sarà trasmesso sul canale YouTube della Regione Lombardia e sulla pagina Facebook Lombardia Notizie Online. Gli ultimi numeri a disposizione sono quelli diffusi ieri da Gallera: i casi sono 9.820 (+1.095 rispetto nelle ultime 24 ore), i morti invece 890, per un incremento di 146 vittime, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 2.650 (+606), in terapia intensiva 650 (45 in più). Invece le persone non ricoverate in terapia intensiva sono 4.435 (+188) e i dimessi 1.198 (+113). Infine, il dato sui tamponi: ne sono stati effettuati 32.700 (+3.166).

CORONAVIRUS LOMBARDIA, PREOCCUPA TREND TERAPIA INTENSIVA

Il quadro fornito ieri dalla Regione Lombardia in merito all’emergenza Coronavirus resta serio, ma è evidente che nell’ex zona rossa il contagio pare stia rallentando. Nella provincia di Lodi il numero dei casi positivi ha fatto segnare un aumento di 10 unità. «Nel resto della Lombardia a farci mantenere alto il livello di guardia è, invece, soprattutto il trend dei ricoveri in terapia intensiva», ha dichiarato il governatore lombardo Attilio Fontana. L’auspicio della Regione Lombardia è che le misure stringenti introdotte dal governo contribuiscano ad arginare la diffusione del Covid-19. Intanto si consuma lo scontro con la Protezione civile, su due fronti differenti. Il primo riguarda l’allestimento dell’ospedale da Campo nella Fiera di Milano: mancano i mezzi necessari. E poi c’è il caso delle mascherine inviate dal Dipartimento che non sarebbero a “norma”, secondo la Regione. La conferenza stampa odierna della Regione Lombardia sarà dunque un’occasione utile, oltre che per conoscere il nuovo bollettino, anche per capire come si sta evolvendo questa situazione.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA LOMBARDIA





