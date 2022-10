Conferenza stampa Meloni Nordio Piantedosi Schillaci/ Diretta video: Covid, rave e…

LA CONFERENZA STAMPA DEL PREMIER GIORGIA MELONI CON I MINISTRI NORDIO, SCHILLACI E PIANTEDOSI

Seguendo la “tradizione” dei suoi predecessori, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato una conferenza stampa in diretta video streaming dalla Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi per illustrare il primo decreto legge del Governo appena insediato, presentato in CdM alle ore 13. Assieme alla Premier Meloni, in conferenza stampa – che sarà possibile seguire in diretta video streaming sul canale YouTube di Palazzo Chigi dopo le ore 16.30 – si presenteranno anche i Ministri di Giustizia (Carlo Nordio), Salute (Orazio Schillaci) e Interni (Matteo Piantedosi).

Riforma pensioni 2022/ Quota 103, 102 o 41? L’attesa e la maxi spesa Inps

Si tratta del primo CdM operativo del Governo Meloni e per questo motivo, vista anche l’importanza del decreto legge appena approvato, sarà la stessa Presidente del Consiglio a presentarne i contenuti pubblicamente. Sarà poi l’occasione per Meloni di confermare la nomina di 31 tra viceministri e sottosegretari che giureranno tra mercoledì e venerdì prossimo al Quirinale. Al netto di potenziali scontri e fibrillazioni di cui le agenzie avevano riportato conto negli scorsi giorni, il Governo Meloni ha approvato all’unanimità il nuovo Decreto Legge unico su norme Covid, raduni illegali e carcere ostativo.

CDM GOVERNO MELONI/ Viceministri-sottosegretari. Decreto Giustizia, Covid, rave party

CONFERENZA STAMPA DOPO CDM: DIRETTA VIDEO STREAMING, I TEMI

Il tema discusso in conferenza stampa oggi pomeriggio dalla Premier Meloni con i Ministri di Giustizia, Salute e Interni riguarda sostanzialmente il nuovo decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri questo pomeriggio: nel primo Dl del Governo Meloni, vengono riviste le norme su ergastolo ostativo e rinviata l’entrata in vigore di parte della riforma Cartabia (parte della riforma penale, ndr). Sul fronte della gestione della pandemia Covid, il Governo arriva a prorogare l’uso delle mascherine in ospedali ed RSA fino al 31 dicembre 2022, cambiando l’indirizzo iniziale per come invece era stato presentato l’intervento negli scorsi giorni dal Ministro della Salute Schillaci; viene confermata la sospensione da domani dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario, così come olo stop ale multe per i sanitari no vax. In materia di sicurezza e gestione del territorio, il nuovo decreto del Governo porta nuove misure di contrasto ai rave party dopo i fatti di Modena di queste ore.

Mascherine in ospedali fino 31 dicembre/ Governo ci ripensa dopo Campania e Lombardia

Durante la diretta della conferenza stampa da Palazzo Chigi, la Premier Meloni affronterà con i ministri Nordio, Piantedosi e Schillaci anche le varie polemiche sorte in questi giorni sui temi posti alla discussione del Governo: l’inversione di tendenza rispetto al precedente esecutivo sulla gestione Covid, il tema dell’ergastolo ostativo per le carceri e il contrasto ai rave party incontrollati. Sul tavolo possibili domande anche sui rapporti di forza all’interno del Governo, la prossima Manovra di Bilancio che incombe e soprattutto l’intervento su bollette e caro-energia che dalla prossima settimana sarà la priorità dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.













© RIPRODUZIONE RISERVATA