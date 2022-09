“Confronti”, sussidiarietà per il bene comune/ Gli incontri a Domodossola: le date

La sussidiarietà a servizio del bene comune. È questo il primo messaggio che lancia “Confronti“, il ciclo di incontri frutto di un’iniziativa corale promossa da ilsussidiario.net, Fondazione per la Sussidiarietà, Centro Servizi per il Territorio – CST NO-VCO, Rosmini International Campus. Si discuterà di competenze, lavoro, politica e non profit, affrontando tematiche di attualità, interrogandosi e promuovendo il confronto con ospiti di livello nazionale e locale, su aspetti significativi dell’organizzazione sociale, in una tensione verso il bene comune. Al centro di “Confronti”, dunque, ci sono la persona, le formazioni sociali, il mondo del non profit come risorsa traversale e arricchente l’essere e la comunità.

«Per superare la crisi – sostiene Giorgio Vittadini – occorre mettersi insieme, partecipare alla vita sociale e alla realizzazione di servizi: la sussidiarietà è il motore per rilanciare l’attività economica e lo sviluppo sociale. Il terzo settore conta in Italia 375.000 istituzioni tra associazioni, fondazioni e cooperative sociali, in aumento del 25% rispetto a 10 anni fa. Il valore della produzione del terzo settore è di 80 miliardi di euro, circa il 5% del prodotto interno lordo». Il Presidente del CST Daniele Giaime sottolinea che «l’iniziativa si inserisce in un nuovo contesto d’azione dei CSV, chiamati a divenire volani di crescita e coesione della comunità, ampliando così il tradizionale raggio d’azione del CST, da erogatore di servizi agli Enti del Terzo Settore ad agenzia di sviluppo del territorio».

Dall’incontro tra questi attori è nato un percorso che si pone l’obiettivo di offrire momenti di dibattito e di confronto, avvalendosi di autorevoli personalità accademiche, politiche, economiche, di rilievo nazionale e valorizzando esperienze e buone pratiche locali. La Fondazione per la Sussidiarietà, nata da un’intuizione di Giorgio Vittadini, professore di Statistica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, che l’ha fondata nel 2002 e che la presiede da allora, è un luogo di ricerca, formazione e divulgazione intorno ai temi sociali, culturali, economici e politici. L’unione di interessi e prospettive tra questi soggetti offre quindi un respiro più ampio al nostro territorio, anche grazie al fatto che gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito del quotidiano IlSussidiario.net (www.ilsussidiario.net), quindi con una portata di livello nazionale.

La partecipazione del Rosmini International Campus favorirà un’azione di sensibilizzazione e di coinvolgimento verso i giovani e fornirà agli educatori strumenti utili di approfondimento sulle tematiche di interesse. Come afferma il rettore del Rosmini International Campus, Carlo Teruzzi «coinvolgere i giovani su tematiche afferenti il mondo del non profit, del bene comune e della sussidiarietà, rappresenta un valore aggiunto in una logica che li veda sempre più attori e protagonisti della vita civile e sociale». Una collaborazione, quella dei quattro enti promotori, che unisce informazione, ricerca, mondo del non profit e scuola.

“Confronti” è caratterizzato da 4 appuntamenti che si svolgeranno dall’autunno 2022 alla primavera 2023 e si terranno in presenza a Domodossola, presso la Sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) alle 21.00, e, come detto, in diretta streaming su IlSussidiario.net. I temi trattati spaziano in diversi ambiti della società civile e il filrouge che accompagnerà questo percorso saranno la sussidiarietà e le formazioni sociali.

Di seguito il programma completo:

Venerdì 5 ottobre ore 21

Character skills: nuova frontiera per la scuola

Il tema della conoscenza e dell’apprendimento in ambito scolastico e lavorativo considerato come un processo che coinvolge capacità non solo cognitive, , ma che implica anche qualità trasversali, disposizioni della personalità dette «character skills», quali l’apertura mentale, la capacità di collaborare, la capacità di risolvere i problemi.

Interverranno:

Giorgio Vittadini

Professore di Statistica Università Milano – Bicocca

Presidente Fondazione per la Sussidiarietà e curatore del volume

Viaggio nelle character skills. Persone, relazioni, valori. Ed. Il Mulino

Presidente di ASLAM (Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese)

Professore di Gestione delle Risorse Umane, Università Cattolica -Milano

Modera l’incontro Carlo Teruzzi – Rettore Rosmini International Campus

Venerdì 25 Novembre ore 21

L’occupazione e le sue prospettive

Le recenti evoluzioni nel mercato del lavoro , con particolare riferimento alla popolazione giovanile,, analizzando il contributo che il lavoro può fornire alla crescita sostenibile e le recenti difficoltà di reperimento di personale con una valutazione dell’impatto delle politiche dei sussidi.

Interverranno:

Mario Mezzanzanica

Professore di Informatica Università di Milano – Bicocca,

Dipartimento lavoro Fondazione per la Sussidiarietà

Curatore del rapporto 2021 della Fondazione per la Sussidiarietà: “Sussidiarietà e lavoro sostenibile”

Modera l’incontro Caterina Mandarini- Direttore CST Novara VCO

Venerdì 24 Febbraio 2023 ore 21

Corpi intermedi e politica: quale futuro?

I corpi intermedi sono stati, dal Secondo dopoguerra a tutti gli anni Ottanta, un fattore fondamentale della democrazia e dello sviluppo civile ed economico, rendendo possibile il confronto tra il centro politico e la molteplicità di interessi, esperienze, tradizioni che costituiscono il nostro Paese. Questo equilibrio si è spezzato negli ultimi decenni, occorre interrogarsi su quale percorso seguire per recuperare il valore e l’utilità dei corpi intermedi per la costruzione di un bene comune.

Interverranno:

Giorgio Vittadini

Professore di Statistica, Università di Milano-Bicocca,

Presidente Fondazione per la Sussidiarietà e curatore del volume Una società di persone? I corpi intermedi nella democrazia di oggi e di domani. Ed. Il Mulino

Modera l’incontro Carlo Teruzzi – Rettore Rosmini International Campus

Venerdì 21 Aprile ore 21

Non profit e sviluppo sociale. Quali prospettive?

La dimensione sociale dello sviluppo sta ricevendo crescente attenzione, in particolare per l’aumento di povertà e disuguaglianza. Poco però si indaga sul contributo che le dinamiche sociali offrono alla tenuta e alla crescita del Paese. La riforma del Terzo Settore ha introdotto nuovi strumenti quali la coprogrammazione e la coprogettazione, che rendono il terzo settore protagonista attivo nello sviluppo di una crescita condivisa nella comunità.

Interverranno:

Monica Poletto – Commercialista, Dipartimento Welfare Fondazione per la Sussidiarietà

Presentazione del Rapporto “Sussidiarietà e… sviluppo sociale”

Modera l’incontro Caterina Mandarini- Direttore CST Novara VCO

Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la Sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) a Domodossola e in diretta streaming su www.ilsussidiario.net.











