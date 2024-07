Stiamo per entrare in agosto 2024 e l’INPS è pronta ad accreditare le somme derivanti dal conguaglio per i pensionati che hanno presentato in tempo la loro dichiarazione reddituale e a cui spetta ricevere i rimborsi per alcune spese sostenute nell’anno fiscale 2023.

Le tempistiche non sono uguali per tutti: alcuni pensionati potrebbero ritrovarsi l’ammontare già dal mese di agosto altri a settembre oppure anche nei mesi successivi. L’INPS ha dichiarato che per rendere gli accrediti sostenibili ha stabilito una dilazione di pagamento fino ad un massimo di quattro mesi.

Conguaglio INPS 2024: le date di accredito

Il conguaglio INPS del 2024 si basa sugli stessi principi di sempre: aver presentato il 730 senza errori e ricevere l’accredito in base a quando è stata presentata la dichiarazione dei redditi:

Entro il 20 giugno l’accredito avviene direttamente ad agosto;

l’accredito avviene direttamente ad agosto; Tra il 21 giugno e il 15 luglio il pagamento è previsto a settembre;

il pagamento è previsto a settembre; Tra il 16 luglio e il 31 agosto il rimborso è previsto ad ottobre;

il rimborso è previsto ad ottobre; A settembre: il conguaglio Irpef verrà elargito a novembre.

I pensionati che hanno l’onere di ricevere il conguaglio INPS ad agosto potrebbero ritrovarsi delle cifre più alte del solito grazie al rimborso Irpef accreditato in un’unica soluzione. Sicuramente un’ottima notizia per riuscire a tirare un sospiro di sollievo in un momento storico così delicato.

Consigli e considerazioni

Seppur il sistema informatico INPS gode di una buona affidabilità è sempre bene accertarsi che il conguaglio sia stato effettuato correttamente. Viceversa sarà necessario contattare l’ente previdenziale oppure in intermediario fiscale che riesca a risolvere le discrepanze appurate.

L’ente previdenziale sociale lavora quotidianamente al fine di assicurare che i contribuenti a cui spetta il conguaglio Irpef a credito possano ricevere la somma spettante nei tempi adeguati. Tra inflazione e rincari globali ricevere tempestivamente il rimborso fiscale è un aspetto molto importante per recuperare il potere d’acquisto perso negli ultimi periodi.