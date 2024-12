Lory Del Santo ha dovuto affrontare nella sua vita dei grandi dolori, su tutti la morte di tre figli, Conor, Loren e un terzo bimbo morto poco dopo la nascita. La prima immensa sofferenza per l’attrice e showgirl è stata la perdita del piccolo Conor, il figlio nato dalla relazione che ebbe con Eric Clapton. Il chitarrista e la bella Lory si conobbero in Italia nel 1985 e diventarono amanti: lui era sposato ma non riuscì a controllare la passione per la splendida showgirl italiana. La loro relazione portò l’anno successivo alla nascita di un figlio, chiamato appunto Conor. Il bimbo morì quando aveva solamente cinque anni, a New York.

L’attrice si trovava nella Grande Mela per far vedere il bambino all’ex amante, Eric Clapton, che avrebbe dovuto tenere una serie di concerti in città. Per fatalità, il piccolo si sporse da una finestra del 53° piano lasciata aperta, per errore, da una cameriera, e si gettò giù, nel vuoto. Un dolore immenso per Lory Del Santo che ha affrontato questa sofferenza, che nessun genitore dovrebbe provare, con determinazione: “Vado avanti pensando che nonostante tutto ci sono ancora. Se non fai così, entri in depressione e non ne esci più. È come essere seppellito vivo e tu, con un dito, riesci a liberarti” ha raccontato al Corriere della Sera.

“Tears in Heaven” scritta per Conor Clapton dal papà

Il piccolo Conor Clapton, il figlio di Lory Del Santo ed Eric Clapton, ha portato il papà, celebre chitarrista che ebbe una relazione con la mamma del bimbo, a scrivere un brano molto conosciuto, a lui dedicato: “Tears in Heaven”. Il chitarrista più avanti ha raccontato che si stava preparando per andare a prendere il bimbo e portarlo fuori a pranzo quando ha ricevuto una telefonata proprio dall’appartamento di Lory Del Santo, che urlava disperata che Conor non c’era più.