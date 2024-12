Lory Del Santo, come sono morti i figli? Il dramma della showgirl

Oggi pomeriggio la stimata artista Lory Del Santo tornerà in studio a La volta buona di Caterina Balivo, trasmissione nella quale è intervenuta qualche settimana fa in collegamento da Miami, promettendo che avrebbe fatto tappa nel salotto appena rientrata in Italia. Lory Del Santo si porta dietro un dramma sconvolgente, la morte di tre dei suoi quattro figli, una situazione drammatica che nessuna madre al mondo ovviamente vorrebbe mai vivere. Negli anni ’90 la showgirl ha vissuto una relazione con Richard Krajicek, dalla loro storia è nato un figlio prematuro, morto due settimane dopo la nascita, un dramma che ha gettato nello sconforto Lory Del Santo, che purtroppo si è ritrovata a fare i conti con una tragedia simile.

Nel 1991 è infatti morto Conor, altro figlio di Lory Del Santo che è precipitato da un grattacielo negli Stati Uniti, a New York, il figlio era nato dalla relazione con Eric Clapton, si trovata nell’appartamento insieme alla mamma quando è precipitato nel vuoto, venne definito un tragico incidente.

Lory Del Santo e la morte di Loren: “Me ne sono andata anche io”

Quasi trent’anni dopo la famiglia di Lory Del Santo è stata sconvolta da un’altra tragedia, la morte di Loren, figlio della showgirl di 19 anni afflitto da anedonia, patologia che porta a non provare alcun piacere nella vita:

Dopo la morte del figlio Loren, Lory Del Santo ha spiegato: “Non era assolutamente un ragazzo fragile, aveva una malattia congenita che si sviluppa nel corso degli anni. Quelle che pensavamo fossero caratteristiche della sua personalità, erano caratteristiche della sua malattia, che io non conoscevo”. Riguardo alle pagine nere della sua vita, Lory Del Santo ha invece dichiarato: “Non soffro per la morte dei miei figli perché con loro me ne sono andata anche io” ha confessato la showgirl a Belve di Francesca Fagnani.