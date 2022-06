Consiglieri eletti Acri 2022, seggi/ Risultati e preferenze con Capalbo sindaco

CONSIGLIERI ELETTI ACRI, ELEZIONI COMUNALI 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

Dopo aver sfiorato la vittoria al primo turno, Pino Capalbo è stato riconfermato sindaco di Acri al ballottaggio delle elezioni comunali 2022. I risultati della notte hanno visto trionfare il primo cittadino uscente, ko lo sfidante Natale Zanfini, seppur per poco più di 300 voti. Il centrosinistra continuerà a guidare la città, ma non solo: avrà anche la maggioranza dei consiglieri eletti (in base alle preferenze raggiunte al primo turno). Capalbo ha raccolto il 51,89% di preferenze, pari a 5.185 voti, mentre Zanfini si è fermato al 48,11%, pari a 4.808 preferenze.

Consiglieri eletti Capua 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Villani sindaco

In attesa della ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ecco la composizione esatta delle liste in Consiglio a Acri dopo i risultati delle Elezioni Comunali 2022, partiamo dalla maggioranza con i suoi 10 seggi: 3 seggi al Partito Democratico, 2 seggi a Pino Capalbo sindaco, 2 seggi a Civicamente Acri, 1 seggio a Acrinsieme, 1 seggio ad Articolo Uno e 1 seggio al Partito socialista italiano. Questa, invece, la composizione dell’opposizione: 2 seggi ai due candidati sindaci sconfitti, 1 seggio a Moderati per Acri, 1 seggio a Acri futura, 1 seggio a Acri bellissima e 1 seggio a Uniti centro e periferie.

Consiglieri eletti Cerveteri 2022, seggi/ Risultati e preferenze con Gubetti sindaco

Maggioranza 10 seggi

Partito Democratico (3 seggi): Simone Bruno, Raffaele Morrone, Franca Sposato

Pino Capalbo sindaco (2 seggi): Luigi Maiorano, Cosmo Manfredi

Civicamente Acri (2 seggi): Luca Siciliano, Anna Cecilia Miele

Acrinsieme (1 seggio): Raffaele Gencarelli

Articolo Uno (1 seggio): Mario Bonacci

Partito socialista italiano (1 seggio): Francesco Antonio Ferraro

Opposizione 6 seggi

Candidati sindaci sconfitti (2 seggi): Natale Zanfini, Angelo Giovanni Cofone

Moderati per Acri (1 seggio): Giuseppe Intrieri

Acri futura (1 seggio): Salvatore Palumbo

Acri bellissima (1 seggio): Nicola Feraudo

Consiglieri eletti San Donato Milanese, i seggi/ Squeri sindaco, risultati preferenze

Uniti centro e periferie (1 seggio): Emilio Turano

ELEZIONI COMUNALI ACRI 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Come sempre accade per il regolamento delle Elezioni Comunali, in caso di nomina ad assessore di un consigliere questo si dovrebbe dimettere dall’assemblea comunale e al suo posto siederebbe il primo dei consiglieri non eletti della lista di appartenenza.

L’esatta composizione del Consiglio comunale di Acri è resa possibile dai voti di lista raggiunti al primo turno. Entrando nel dettaglio, ecco i risultati delle liste a sostegno di Pino Capalbo: Partito Democratico 13,80%, Pino Capalbo sindaco 11,49%, Civicamente Acri 7,75%, Acrinsieme 5,49%, Articolo Uno 5,46%, Partito socialista italiano 4,65%, Azione con Calenda 3,00%. Queste, invece, il risultato delle liste a sostegno di Natale Zanfini: Moderati per Acri 8,37%, Acri futura 7,82%, Acri bellissima 7,62%, Uniti centro e periferie 6,26%, Acri.o 4,99% e Cambiamo Acri 4,49%.

LIVE Elezioni 2022: dati Ballottaggi Comunali in tempo reale – Risultati spoglio sindaco Acri











© RIPRODUZIONE RISERVATA