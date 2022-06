Consiglio dei Ministri, ok a Dl caro energia/ Prorogati gli sconti sulle bollette

La bozza portata sul tavolo quest’oggi prevedeva uno stanziamento di 2.080 milioni di euro per la proroga dell’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico; di 480,98 milioni di euro per la riduzione dell’Iva sul gas; di 470 milioni di euro per l’azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore del gas e di ulteriori 240 milioni di europer l’azzeramento degli oneri di sistema sul gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi l’anno.

Consiglio dei Ministri, ok a Dl caro energia: i commenti di Bonetti e Orlando

A dirsi soddisfatta dell’ok dato al Dl caro energia da parte del Consiglio dei Ministri nelle scorse ore è stata la ministra della Famiglia Elena Bonetti. “Oggi abbiamo prorogato per il prossimo trimestre le misure a sostegno di imprese e famiglie contro il caro bollette. È una ulteriore conferma dell’impegno del governo. A breve ci sarà un altro provvedimento per il contenimento dei prezzi dei carburanti, per contenere i prezzi. Ci sarà un provvedimento a parte da parte dei ministeri competenti”, queste sono state le sue parole all’uscita da Palazzo Chigi come riportato da SkyTg24.

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando invece nella medesima occasione è stato interrogato dalla stampa in merito agli sviluppi sulle misure a sostegno dei salari. “Penso che sia importante appena ci saranno le condizioni politiche riaprire il tavolo con le parti sociali. È uno dei titoli rilevanti, forse il più rilevante, il mio obiettivo è fare un intervento entro l’estate”, ha detto.