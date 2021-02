Consiglio Europeo con Mario Draghi/ Salvare il piano vaccini: 3 richieste dall’Italia

Oggi 25 e domani 26 febbraio torna a riunirsi il Consiglio Europeo per la seconda volta in questo 2021 ma è l’esordio assoluto del Premier italiano Mario Draghi dopo il cambio di Governo avvenuto la scorsa settimana: sarà di nuovo un vertice virtuale, per effetto delle stingenti regole anti-Covid, ma vedrà sul tavolo dei leader europei il lavoro di coordinamento sulla pandemia di COVID-19. Le varianti, l’urgenza di un piano vaccinale da migliorare (come minimo, visti i forti ritardi dell’Europa in merito) e il nodo Recovery Plan sono solo alcuni dei punti all’ordine del giorno, fissati dalla lettera d’invito del Presidente Consiglio Ue Charles Michel: «La nostra lotta contro la pandemia di COVID-19 prosegue ed è ancora difficile a causa dell’emergere di nuove varianti e della necessità di trovare il giusto equilibrio tra restrizioni e flusso regolare di beni e servizi nel mercato unico».

Non solo, la priorità europea continua a essere quella di accelerare le vaccinazioni in tutto il territorio Ue: ciò significa, prosegue Michel, «accelerare il processo di autorizzazione dei vaccini, nonché la produzione e la distribuzione degli stessi. Sarà necessario, ad esempio, vagliare soluzioni che mettano insieme i produttori nelle diverse catene di approvvigionamento per aumentare la produzione nell’UE. Bisognerà inoltre garantire la prevedibilità della consegna dei vaccini e il rispetto degli impegni assunti da parte delle aziende farmaceutiche». Si parlerà anche di eventuali limitazioni ulteriori degli spostamenti/viaggi in Europa «per contenere la diffusione del virus»: nella giornata di venerdì invece i leader in Consiglio Ue affronteranno i nodi Brexit, Nato e emergenza migranti nel Mediterraneo.

VACCINI E RITARDI: IL NODO ASTRAZENECA

La videoconferenza del Consiglio Europeo inizierà oggi alle ore 15.00, con la presenza anche del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e della Presidente Commissione Ue Ursula Von der Leyen. Venerdì 26 febbraio i lavori riprendono alle 9.00 con la sessione di lavoro sulla sicurezza e la difesa e sul vicinato meridionale. Sarà l’esordio da nuovo Premier per Mario Draghi, ma non dovrebbe risentire troppo dell’imbarazzo essendo lui ormai abituato in sede BCE a quei tavoli, oltre che ormai leader Ue più anziano dell’intero Consiglio Europeo.

Secondo le anticipazioni e retroscena degli scorsi giorni, il punto focale che Draghi metterà sul tavolo con gli altri 26 leader è il piano vaccini: la mancanza continua di dosi, i negoziati che non convincono affatto e una distribuzione al rilento sta mettendo in evidenza grossi problemi per il continente. Da ultimo, l’annuncio di AstraZeneca per la consegna di solo il 50% delle dosi negoziate (90 mln invece delle iniziali 180), il che mette a forte rischio l’obiettivo di vaccinare il 70% degli adulti europei entro l’estate. S

LE TRE RICHIESTE DELL’ITALIA AL CONSIGLIO UE

Sono principalmente tre le richieste che il Presidente Draghi porrà all’attenzione dei leader riuniti oggi e domani in Consiglio Europeo: in primis, la condivisione del brevetto vaccinale. Secondo Repubblica, Draghi spinge affinché l’Ue obblighi le Big Pharma a condividere il brevetto per produrre vaccino anti-Covid anche in altri impianti sparsi per l’Europa, facendo così fronte ai mancati invii di dosi nei primis 6 mesi della campagna vaccinale europea. Il commissario Ue all’Industria Breton ha già individuati 16 luoghi, 4 in Italia (ReiThera, a Roma e Napoli, Gsk, a Siena e Catalent, ad Anagni) per provare ad raggiungere comunque all’obiettivo focale del 70% di vaccinati entro l’estate.

In secondo luogo, l’ex Governatore BCE chiede lo stop all’export delle fiale destinate fuori Unione, laddove le Big Pharma abbiano violato i contratti stipulati con la Commissione Europea la scorsa estate. Da ultimo, sempre per Repubblica, Draghi spingerà per un “passaporto vaccinale” per il turismo in ambito europeo: «per ora l’hanno ipotizzato altri stati del Sud Europa (Spagna, Portogallo, Grecia e Malta), ma potrebbe essere che per l’estate anche l’Italia si aggreghi nella richiesta di un lasciapassare che consenta ai vaccinati di viaggiare nel continente», chiude il retroscena Rep.

