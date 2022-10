Consiglio Nazionale dei Giovani/ Maria Cristina Pisani rieletta Presidente

Maria Cristina Pisani è stata confermata Presidente del Consiglio Nazionale Giovani per un secondo mandato, della durata di tre anni. La rielezione è avvenuta oggi durante “Ora, Noi”, gli Stati Generali delle Politiche giovanili organizzati a Palazzo delle Esposizioni dall’organo cui è demandata la rappresentanza nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano le politiche giovanili.

Roberto Formigoni, affidamento servizi sociali/ Insegnerà italiano a suore straniere

“Le istanze dei giovani devono diventare prioritarie e centrali nel dibattito pubblico, ancor più in un periodo storico delicato come quello che stiamo attraversando. Mi impegnerò in tal senso anche per i prossimi tre anni, favorendo l’inclusione delle esigenze delle nuove generazioni nell’agenda politica e nelle politiche socio-economiche dei prossimi anni” ha dichiarato la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani Maria Cristina Pisani. “Ringrazio infine tutte le associazioni per la fiducia che hanno nuovamente riposto in me confermando l’incarico di Presidente per i prossimi tre anni” ha concluso Pisani.

Totoministri Governo Meloni, lista nomi/ Scaroni-Energia, Giorgetti al MEF: La Russa…

Nel corso del congresso sono stati inoltre eletti consiglieri del CNG: Veronica Barbati, Simone Forte, Alessandro Fortuna, Vittorio Gattari, Francesco Marchionni, Maicol Pizzicotti Busilacchi, Enrico Pulieri, Vincenzo Riemma, Lorenzo Zardi e Andrea Zuddas.

LEGGI ANCHE:

Sondaggi politici/ Boom Meloni 27,5%, M5s ‘incollato’ al Pd: Lega 8,3%, cala Azione

© RIPRODUZIONE RISERVATA