Consiglio Ue Recovery Fund: c’è l’accordo/ All’Italia 209 mld, Conte “Giorno storico”

E’ stato trovato finalmente l’accordo al Consiglio Ue sul bilancio e il Recovery Fund. Dopo quattro giorni di estenuanti trattative si è chiuso uno dei vertici europei non soltanto più lunghi ma anche più complicati di sempre. All’Italia andranno 209 miliardi di euro tra sussidi e prestiti, e il grande annuncio è stato dato poco fa dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte. Erano infatti le sei del mattino quando il premier ha parlato così con i giornalisti che lo attendevano a Bruxelles: “E’ un momento storico per l’Europa e per l’Italia. Sono le sei del mattino: siamo all’alba di un vertice lunghissimo, forse abbiamo stabilito il record e superato per durata il vertice di Nizza. Siamo soddisfatti: abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo”. E ancora: “Avremo una grande responsabilità: con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre. Abbiamo conseguito questo risultato tutelando la dignità del nostro Paese e l’autonomia delle istituzioni comunitarie”, aggiungendo che non vi sarà alcuna possibilità di veto per i paesi e che la procedura d’emergenza spetta alla Commissione.

CONSIGLIO UE RECOVERY FUND, MICHEL COMMENTA L’ACCORDO: “L’EUROPA E’ FORTE E UNITA”

L’accordo raggiunto è servito anche da assist a Conte per far passare in secondo piano il Mes: “Il piano che oggi approviamo ha assoluta priorità nell’interesse dell’Italia. Ci sono prestiti molto vantaggiosi. Il Recovery fund è la priorità e spero possa contribuire a distrarre l’attenzione morbosa attorno al Mes“. Soddisfatto anche Charles Michel, il presidente del Consiglio Ue, che in conferenza stampa in conclusione del summit ha spiegato raggiante: “Buongiorno ce l’abbiamo fatta. L’Europa è forte e unita, abbiamo raggiunto accordo sul pacchetto di Recovery e sul bilancio”. Michel ha parlato di “ottimo accordo, accordo giusto”, aggiungendo che l’intesa “è un segno concreto che l’Europa è una forza in azione”. Ursula von der Layen, presidente della Commissione Europea, ha invece commentato così: “Più di 90 ore di negoziati, ma ne è valsa la pena. L’Europa viene spesso accusata di fare troppo poco e troppo tardi ma questa volta non è andata così”.



