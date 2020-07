Consiglio Ue, Recovery Fund/ Italia “Passi avanti” ma è battaglia su sussidi-prestiti

Trovare un’intesa sul Recovery Fund e il bilancio Ue 2021-2027 è la missione quasi impossibile del Consiglio europeo. Sul tavolo ci sono miliardi che Olanda e gli altri Paesi “frugali” vogliono diminuire. E il primo ministro olandese Mark Rutte vuole anche potere di veto sui piani di riforma degli Stati membri per ottenere i fondi. Ma non si parla solo di questo, perché c’è la questione dei “rebates” e dello Stato di diritto che Ungheria e Polonia vogliono sia eliminato. In serata, quando il rischio di uno strappo sembra diventare sempre più concreto, la delegazione tedesca ha fatto sapere che «c’è la volontà per l’accordo» e che le discussioni «sono in una fase importante». Pur non sbilanciandosi sulla possibilità che oggi si arrivi ad una soluzione, la delegazione tedesca, come riportato dal Corriere della Sera, ha informato che «il lavoro è utile perché c’è una grande volontà tra gli Stati membri di trovare una soluzione». Conferme in tal senso sono arrivate anche da fonti italiane: «Si è avanzato su molti punti ma ancora non si è chiuso».

CONSIGLIO UE, IL PUNTO DELL’IRLANDA SU RECOVERY FUND

Di progressi nel negoziato ha parlato nella tarda serata di ieri anche l’Italia, che ha provato a trovare l’accordo nella notte. Ha provato ad abbattere le resistenze dei frugali anche il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, il quale ha elaborato una nuova proposta alla cena dei Capi di Stato e di governo. La proposta è stata di 400 miliardi di trasferimenti e 350 di prestiti, ma per i Paesi frugali bisogna scendere a 350 miliardi come soglia massima per i trasferimenti e altrettanti per i prestiti. La nuova bozza aumenta contemporaneamente la quota di prestiti e diminuisce i sussidi, lasciando la dimensione dell’intero piano a 750 miliardi di euro. Dei 27 Paesi membri in 22 sostengono il documento, consapevoli della gravità della situazione. «Oggi sono stati superati 600 mila morti nel mondo», ha detto nella plenaria Michel riferendosi alla pandemia. A scattare una fotografia chiara della situazione è il premier irlandese Michael Martin: «L’effettiva dimensione del pacchetto in termini di contributo e l’equilibrio del pacchetto stesso di aiuti, tra sovvenzioni e prestiti: ecco dove rimane ancora un significativo disaccordo, nonostante i passi in avanti».

CONSIGLIO UE, GUALTIERI TRACCIA LINEA ROSSA ITALIA

Proprio sul capitolo dell’ammontare totale del Recovery Fund, quindi sul bilanciamento tra sussidi e prestiti, si consuma lo scontro tra Nord e Sud, cioè tra frugali e mediterranei. Italia e Spagna, col sostegno di Francia e Germania, non intendono cedere sul taglio al Recovery Fund che deve restare a quota 750 miliardi, inoltre non vogliono scendere al di sotto di 400 miliardi di sovvenzioni. Nel frattempo Italia e Olanda negoziano bilateralmente con la supervisione dei tecnici della Commissione Ue sulla questione della governance. I capitoli aperti però sono diversi: condizionali sulle riforme e rispetto dello Stato di diritto. Per questo non è stato finora possibile stendere una traccia condivisa. A tracciare la linea rossa italiana è pure Roberto Gualtieri. Il ministro dell’Economia ha dichiarato al Tg di La7: «Il Recovery Fund deve essere adeguato alla sfida, servono risorse significative con eurobond e utilizzate sulla base del metodo comunitario, e non con veti di Paesi membri verso altri, questo sarebbe improprio». Il tema della governance è uno dei più discussi: «Ci sono alcune Paesi che vorrebbero che un singolo Paese possa bloccare la concreta erogazione delle tranche di versamenti, dicendo che in quell’altro Paese non stanno facendo sufficientemente quello che io vorrei facessero, per noi questa è una linea rossa, non passerà mai l’unanimità sull’esborso» di singole tranche.



