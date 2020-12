CONSULENZA E-COMMERCE/ Fattoretto Agency, un metodo di analisi e risultati concreti

Incremento di visibilità e posizionamento sui motori di ricerca attraverso un metodo di lavoro unico, che si basa su oltre 15 anni di esperienza in ambito SEO, passione e aggiornamento costante. È ciò che distingue l’offerta di Fattoretto Agency, l’agenzia SEO & Digital PR specializzata in e-commerce fondata da Massimo Fattoretto.

A differenza di molti operatori del settore, Fattoretto Agency non si propone in quanto fornitore, ma come un autentico partner del cliente. Ogni azione viene definita in base ad una strategia che punta al raggiungimento dei suoi obiettivi, portando risultati concreti.

Business Intelligence, Analisi dei Competitor Online e Analisi Search Intelligence sono solo alcuni dei servizi che fanno parte della proposta di consulenza SEO. In questa rientrano anche Audit SEO per E-commerce, Analisi Log Web Server e SEO Internazionale.

In particolare, attraverso l’analisi dei competitor l’agenzia studia le strategie adottate dalla concorrenza (sia in ambito SEO che Digital PR), per prendere spunto dagli interventi che hanno portato risultati positivi ed evitare quelli fallimentari.

Per quanto riguarda nello specifico la consulenza per e-commerce, Business Intelligence è lo strumento con cui l’agenzia analizza i dati pertinenti il portale (prodotti più visti, criticità, monitoraggio dei posizionamenti, ecc.), in un’ottica di semplificazione delle decisioni aziendali e sviluppo delle strategie più efficaci per ottenere la massima visibilità.

Il supporto agli store online di Fattoretto Agency prevede inoltre un costante monitoraggio, attraverso report settimanali. Questo consente di sviluppare strategie a misura delle esigenze dell’azienda cliente, con un lavoro sartoriale.

La consulenza riguarda anche aspetti come la migrazione sito SEO e la gestione della piattaforma di e-commerce. I professionisti del team vantano infatti una profonda conoscenza su moltissime piattaforme CMS e numerosi sistemi di e-commerce avanzati, tra cui Magento, WooCommerce, Prestashop, Shopify e Salesforce Commerce Cloud. Il cliente è affiancato anche nella gestione di store online con CMS proprietari.

Servizi di Digital PR e formazione con Masterclass SEO

Content Marketing e attività di Link Building e Digital PR sono ulteriori aspetti operativi cruciali per le strategie pianificate dall’agenzia. Utili sia per velocizzare i risultati in termini di posizionamento, sia per incrementare brand awareness e valore del brand agli occhi dei clienti e di Google. Sono servizi curati da team specializzati, in grado di sviluppare campagne di comunicazione mirate, piani editoriali e contenuti User e SEO friendly.

Per supportare lo sviluppo nel panorama internazionale, l’agenzia ha ampliato l’offerta con servizi di consulenza per il mercato russo, dedicati a chi desidera accrescere la visibilità della propria azienda attraverso l’ottimizzazione su Yandex.

I merchant che puntano all’acquisizione di competenze pratiche avanzate possono approfittare di corsi e della Masterclass SEO per e-commerce. Momenti formativi in cui confrontarsi con i consulenti di Fattoretto Agency e analizzare i progetti personali, con il supporto di esperti SEO operativi e non di formatori.

A descrivere l’efficacia del metodo di lavoro sono i risultati raggiunti, illustrati nei numerosi case study presenti sul sito. Ulteriore conferma arriva dai premi ottenuti nel 2020 dalle aziende clienti, tra cui figurano realtà di primo piano nel panorama nazionale e internazionale.

Brums è primo tra gli e-commerce della categoria “Abbigliamento 0-12” nella classifica “Le Stelle dell’e-commerce” del Corriere della Sera. Secondo Fantaztico, un altro store seguito da Fattoretto Agency. Gruppo Trivellato ha invece ottenuto il titolo di Best Digital Dealer nell’Automotive Dealer Day 2020. Mentre Onlinestore ed eCharme chiudono nelle posizioni di punta delle rispettive categorie nella classifica delle 500 eccellenze del commercio elettronico italiano redatta dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.

Infine, l’agenzia è Brand Ambassador di SEMrush e di E-commerce School, nonché socio del Consorzio Netcomm (il Digital hub Italiano per l’evoluzione delle imprese). Massimo Fattoretto è uno dei fondatori dell’associazione 4eCom, iniziativa nata nel 2020 per supportare lo sviluppo italiano di soluzioni innovative per la vendita online.



