CONSUMATORI/ Il punto sulla crisi italiana oggi in diretta a Radio Radio

Patrizia Polliotto, tra le 10 avvocatesse più famose d’Italia per prestigio curriculare, incarichi e know-how experience al vertice di prestigiose e primarie società pubbliche e private italiane e di rilevanza internazionale, torna protagonista, dopo il successo di ascolti delle ultime puntate, a ‘Radio Radio’.

Fra le cento donne di successo premiate da ‘Forbes’, con Francesco Vergovich e Maurizio Scandurra farà il punto sull’attuale situazione economica, con particolare riferimento alla crisi dei consumatori, e alla riduzione del potere d’acquisto causa inflazione inarrestabile e sempre più galoppante.

Patrizia Polliotto, legale d’impresa e d’affari, presiede gli ospedali milanesi ‘Galeazzi’, ‘San Siro’, ‘Sant’Ambrogio’ del ‘Gruppo San Donato’ (tre dei diciannove in carico alla prima azienda italiana di sanità privata con un fatturato di oltre 1 miliardo e 700 milioni di euro), l’Organismo di Vigilanza della ‘Juventus’ e siede nel Board di realtà importantissime quali ‘Vincenzo Zucchi Spa’, ‘Reply’, ‘Compagnia di San Paolo’, ‘NB Aurora’ e moltissime altre.

Appuntamento oggi in diretta in fm, in tv al canale digitale terrestre 253, sul bouquet Sky al numero 826 dalle 13.35 alle 14.00, e in streaming sul sito www.radioradio.it.

Il noto legale ha fondato e presiede dal 2010 il Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, il cui sito è www.uncpiemonte.it, dal 1955 a oggi la prima e più antica, autorevole associazione consumeristica italiana.

Spesso interviene come opinionista all’Ansa e all’Ansa Motori delineando i trend del momento e rileggendoli alla luce degli effetti che hanno in termini di ricadute sulle abitudini di consumo degli italiani.

“Fondamentale il dialogo con i media specie per chi riveste il duplice ruolo di professionista d’impresa e voce dei consumatori, in cerca di un’istanza conciliativa capace di ridurre il contenzioso e migliorare efficacemente, in termini di opportunità, il rapporto fra questi due mondi spesso apparentemente distanti”, chiosa l’avvocato Patrizia Polliotto.











