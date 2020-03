Contagion, il film virale per coronavirus/ Video: nella top 10 dei più nolleggiati

L’emergenza coronavirus sta creando il panico non solo in Italia, ma anche nel mondo. Il numero sempre più alto di contagiati, infatti, fa paura e, in questa situazione, i vecchi film che parlano di pandemie e di virus misteriosi che uccidono migliaia di persone rendendo deserte le città stanno tornando di moda. Oltre a film come “World War Z” con Brad Pitt o “Io sono leggenda” con Will Smith e le serie tv come “Z-Nation”, “The Walking Dead” e “Utopia” lontani dalla realtà, il film che è diventato virale nelle ultime settimane è Contagion, pellicola del 2011 diretta da Steven Soderbergh, regista anche della trilogia “Ocean’s Eleven”, “Erin Brockovich” e “Panama Papers” e che ha come protagonisti attori del calibro di Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet e Bryan Cranston e che è anche molto reale.

PANICO CORONAVIRUS, IL FILM CONTAGION TORNA AD ESSERE RIVALE

Nel film Contagion, Beth Emhoff il personaggio interpretato da Gwyneth Paltrow, dopo un viaggio a Hong Kong, si sente male apparentemente per una banale influenza. Dopo il ricovero in ospedale, muore poco dopo e la causa del decesso è un virus che viene indicato come virus MEV-1. La diffusione del virus scatena il panico tra la popolazione e si scopre che il virus si è diffuso per un incrocio di virus tra pipistrello e maiale e che colpisce polmoni e sistema nervoso. Il film presenta molto analogie con la situazione che sta vivendo attualmente il mondo al punto che il film è entrato nella top 10 dei film più nolleggiati sull’Itunes store di Apple e a fine gennaio era nella top 20 accanto a film nuovissimi come “Ford v Ferrari”, “Parasite”, “Once Upon a Time in Hollywood” e “Joker”.





