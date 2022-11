Contanti/ Il limite aumenterà a 5000 euro da gennaio 2023

Tetto al contante 5 mila o dieci mila? Ecco come il governo Meloni ha inteso risolvere la questione dell’innalzamento del tetto che non piace affatto all’opposizione. La bozza nel dl Aiuti Quater.

Contanti: il tetto è a 5 mila e non più a 10 mila

Come sappiamo l’Italia ha adottato delle strategie di limitazione al tetto del contante, una misura che sarebbe dovuta servire a limitare l’evasione fiscale. Il tetto al contante sarebbe anche dovuto servire a incentivare la moneta elettronica e quindi l’utilizzo di pagamenti digitali che sono sempre più aggiornati e nuove tecnologie.

Mercato tutelato del gas/ Le famiglie hanno evitato la "stangata" di fine dicembre

Però si tratta dei limiti che ha alla destra liberale non piacciono e per questo, proprio all’indomani dell’insediamento del presidente del consiglio Giorgia Meloni, fu annunciato un innalzamento del tetto al contante fino a 10.000 euro.

Ne parlò Giorgia Meloni durante il suo discorso alla Camera. Durante il discorso di insediamento, per motivare una scelta così in contrasto con la politica adottata fino a questo momento, Giorgia Meloni citò il ministro Giancarlo Padoan quando aumentò il limite del tetto del contante a 3000 euro.

Caro bollette/ Giorgia Meloni propone introdurre il "pagamento in 36 rate"

Qualcuno però deve aver fatto notare a Giorgia Meloni che innalzare il tetto a 10.000 euro rispetto ai mille fissati oggi, dovrebbe essere un po’ troppo e così il presidente del consiglio, a sorpresa all’interno del decreto aiuti terre ha inserito un articolo che fissa il tetto al contante a 5000 euro e non 10.000 euro come annunciato in precedenza.

Contanti: perché Giorgia Meloni ha fatto un passo in dietro

Deve indubbiamente trattarsi di un passo indietro e soprattutto di una scelta conciliativa, in grado cioè di non caricare troppo l’opposizione e allo stesso tempo accontentare la maggioranza. La scelta di aumentare il tetto del contante a 5000 euro invece di 10.000.

Bonus bollette 3000 euro/ La "tredicesima esentasse" è un miraggio quasi per tutti

Tuttavia è bene precisare che il tetto al limite del contante verrà innalzato a partire dal primo gennaio 2023, quindi fino alla fine del 2022 dove resterà la soglia di 2000 euro.

La norma introdotta dal governo Meloni andrà a sostituire la precedente normativa che invece a partire dal primo gennaio 2023 avrebbe abbassato il limite a 1000 euro, una soglia troppo bassa secondo molte persone per i pagamenti cash.











© RIPRODUZIONE RISERVATA