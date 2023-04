Contatori intelligenti/ Cosa sono e quali sono i vantaggi per la loro installazione

In un periodo in cui i rincari delle materie prime hanno finito per accrescere moltissimo le spese delle famiglie, si è cominciato a parlare dei contatori intelligenti: cosa sono e come funzionano?

Contatori intelligenti: cosa sono e come funzionano

L’Italia è stato il primo paese in Europa che ha deciso di aprirsi a questi nuovi dispositivi fortemente innovativi, poiché sono in grado di calcolare effettivamente i consumi dell’energia elettrica. Infatti è obbligatorio avere un contatore intelligente sin dal 2007, anche se negli anni questi contatori sono stati migliorati dal punto di vista tecnologico.

Ma adesso è anche il cliente che può dotarsene e scegliere quello dell’impresa che offre il miglior servizio. Come fare dunque per comprendere quali sarebbero i reali benefici? Il contatore intelligente un monitora i consumi reali e li invia alla società produttrice elettronicamente, poi questa li invierà al gestore per la fornitura di luce e gas.

Contatori intelligenti: quali sono i vantaggi

I vantaggi sono dunque quelli di avere un consumo effettivo e reale, di avere un monitoraggio costante dei consumi con scritto a garantire la rete più stabile, devi garantire agli interventi in caso di guasto in maniera più rapida, evitare gli sprechi, ridurre i costi di gestione.

A fronte di così tanti vantaggi e sicuramente dopo un periodo in cui i rincari delle materie prime energetiche si sono fatti sentire, sicuramente in costante aumento a causa del conflitto internazionale che ha incrinato i rapporti con uno dei maggiori fornitori occidentali e cioè la Russia, i contatori intelligenti possono rivelarsi un valido alleato per tenere sotto controllo sprechi, rincari e dispersioni di energia in fabbricati e appartamenti.

