CONTE AL SENATO, DIRETTA VIDEO VOTO FIDUCIA/ Comunicazioni: sfida a Renzi e scenari

VOTO DI FIDUCIA AL SENATO, IN DIRETTA VIDEO DISCORSO DI CONTE: IL GOVERNO HA I NUMERI?

68 crisi di Governo in 75 anni di Repubblica e la striscia potrebbe essere continuata anche questa volta: dopo le dimissioni di Italia Viva, il Presidente del Consiglio Giuseppe si presenta al Senato per il voto di fiducia decisivo per le sorti del Governo giallorosso. Diretta video streaming sul canale YouTube di Palazzo Madama dalle ore 9.30 per le comunicazioni del Presidente, con voto di fiducia finale previsto non prima delle ore 20 stasera. Ieri il primo round alla Camera è stato superato, non senza complicazioni: 321 Sì e 27 astensioni hanno confermato come a Montecitorio il Premier possa contare su un range di “salvezza” di 5-6 voti, cosa che però potrebbe non avvenire altrettanto al Senato dove la fragilità della maggioranza senza più i renziani è palese.

«Mi sembra una maggioranza risicata», ha commentato ieri sera al Tg2 Post il leader di Iv Matteo Renzi, «Conte mi viene l’impressione che, pur di mantenersi al suo posto, faccia maggioranza con chiunque». Secondo Italia Viva il Governo che uscirà oggi dal Senato – che sia confermato a pieno titolo o con maggioranza relativa – è comunque a termine: «Penso che Conte non voglia dimettersi, la sua è la mossa dell’arrocco: sta bloccando le attività istituzionali perché non avendo in numeri al Senato pensa di passare il tempo a cercarli». Secondo il giudizio del Segretario Pd Nicola Zingaretti, nella nota a commento del voto alla Camera «Ottimo! Maggioranza assoluta alla Camera. Un fatto politico molto importante. Ora avanti per il bene dell’Italia!». Conte confermato e appoggiato nella sua ricerca di un Governo “più coeso” e aperto ai «volenterosi costruttori» che potranno unirsi alla maggioranza nel prossimo «patto di legislatura»; il M5s si stringe attorno al proprio Presidente e in vista del Senato commenta «Andiamo avanti, al fianco del presidente Giuseppe Conte, con l’obiettivo di rafforzare questa maggioranza lavorando per il Paese, per ogni singolo italiano». Il Centrodestra chiede invece elezioni immediate dopo aver giudicato il discorso di ieri alla Camera un «vergognoso mercimonio» (cit. Meloni) o un «parlare da Marte» (Salvini).

LA CRISI DI GOVERNO: IL DISCORSO IERI ALLA CAMERA E IL VOTO DI FIDUCIA

La battaglia ora si sposta al Senato dove dalle 9.30 andrà in scena la vera resa dei conti tra il Premier, Renzi e i presunti “responsabili” che potrebbero prendere numericamente il posto dei parlamentari di Italia Viva (18). Il discorso del Senato ricalcherà in molte parti quanto già visto ieri alla Camera: «il mio è un appello molto chiaro e nitido: c’è un progetto politico ben preciso e articolato che mira a rendere il Paese più moderno e a completare tante riforme e interventi già messi in cantiere», è l’appello lanciato da Conte ai “costruttori volenterosi”, «Sappiate che questo è il momento giusto per contribuire alla prospettiva di governo, declinata in senso europeista e anti-sovranista».

Davanti al grido di “Conte dimettiti” del Centrodestra, il Presidente del Consiglio ha presentato una sorta di nuovo “programma di Governo” per concludere la Legislatura nel 2023, identificando nelle possibili forze parlamentari di «socialisti, europeisti e liberali» l’identikit giusto per entrare in maggioranza. «Dalle scelte che ciascuno in questa ora grave deciderà di compiere dipende il futuro del paese. Siamo chiamati a costruirlo insieme, è un appello trasparente, alla luce del sole, chiaro che propongo nella sede più istituzionale e rappresentativa del Parlamento», ha proseguito Conte nella replica alle comunicazioni, citando nel dettaglio tutti i nuovi punti del programma di ampliamento della maggioranza. Recovery Plan, gestione pandemia, Decreto Ristori, Lavoro, Ambiente, Industria 4.0, Terzo Settore, parità genere, Riforma fiscale, digitalizzazione, cultura e turismo: «Su questi temi è possibile ritrovare – tra le forze parlamentari – una convergenza di prospettive riformatrici e di proposte concrete, sulle quali orientare, per il rilancio del Paese, l’azione futura di governo», ha concluso il Capo del Governo.

DIRETTA VIDEO CONTE ALLA CAMERA, VOTO DI FIDUCIA

VOTO FIDUCIA AL SENATO, CONTE E IL REBUS SUI NUMERI

Se alla Camera il problema vero per il Governo Conte non c’è mai stato – anche se ora i 6-7 voti di scarto sulla soglia minima iniziano a preoccupare – sono invece i numeri al Senato ad agitare e non poco le forze di maggioranza: secondo fonti di Palazzo dell’Adnkronos, durante la lunga giornata ieri a Montecitorio ad un certo punto il Premier si è avvicinato al suo segretario particolare Andrea Benvenuti ponendo la domanda fatidica «a quanto siamo al Senato?», con il collaboratore che replica netto «155-156». La forbice è quella, voto più o voto meno, sempre che nel ultime 24 ore non siano emerse significative novità dalle “trattative” messe in atto dai “pontieri” del Governo e dallo stesso Palazzo Chigi.

L’appello ai “volenterosi” al Senato dovrà cogliere nel segno altrimenti il forte rischio è che il Governo giallorosso possa trovarsi nella scomoda situazione di un esecutivo di minoranza con l’apporto decisivo delle astensioni di Italia Viva (confermate ancora ieri sera dal leader Matteo Renzi). Le mire di Conte guardano più che altro al lato centrista, con Azione, Più Europa e Forza Italia che si sono inevitabilmente sentite chiamate in causa da quell’apertura a “socialisti, europeisti e liberali”: Calenda, Bonino e Berlusconi hanno però fatto sapere ufficialmente che i loro partiti rifiutano in ogni modo l’ingresso nell’ipotetico “Conte-ter”, ma non sono ovviamente da escludere “sorprese” in extremis come dimostrato ieri dal voto di fiducia dato da Renata Polverini (immediatamente caccia dal n.2 forzista Antonio Tajani, ndr). Il Governo, come pure il Colle, restano col fiato sospeso per scoprire stasera all’ora di cena se vi sia ancora uno spazio – e con quale garanzia – per concludere la legislatura al 2023 o se lo spettro delle Elezioni possa nuovamente far capolino.

DIRETTA VIDEO VOTO DI FIDUCIA ALLA CAMERA, DISCORSO DI CONTE

