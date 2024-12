QUALI NOVITÀ NEI SONDAGGI POLITICI SWG DI INIZIO DICEMBRE: IL CENTRODESTRA PROSEGUE NEL “GELO-CONSENSI” MA…

Il trend dei sondaggi politici nazionali sembra ormai consolidato in questa ultima coda del 2024: il Centrodestra a guida Meloni non è nel suo miglior momento dalla nascita a Palazzo Chigi due anni fa ma non trova ancora una opposizione unita in grado di rappresentare un’alternativa concreta, quantomeno non al momento. Schlein con il Partito Democratico è in lievissima ascesa ma pesano sul “campo largo” soprattutto le défaillance dei 5Stelle e dell’ala centrista, fermo restando il “veto” che ancora resta di Conte e sinistra radicale contro i vari Calenda (ma con possibilità di trattare) e Renzi.

Guardando i nuovi sondaggi politici pubblicati da Swg su TgLa7 – con interviste raccolte tra il 4 e l’8 dicembre 2024 – emerge ancora nettamente il calo di 0,3% di FdI rispetto alle intenzioni di voto della scorsa settimana, pur rimanendo il partito di Giorgia Meloni saldamente il primo movimento italiano. Fratelli d’Italia scende al 28,8%, confermando che nella coalizione di Centrodestra al momento è proprio l’ex AN a rappresentare il maggior stallo nei consensi dovuto alle difficoltà della Manovra e ad un fisiologico stop dopo mesi di crescita continua. Gli alleati vivono momenti di continuo altalenante trend: questa settimana i sondaggi politici sorridono per Forza Italia di Tajani che recupera uno 0,2% ai cugini-alleati della Lega e procede fino al 9,2% mentre il Carroccio di Salvini indietreggia all’8,7%. Resta sopra quota 1 il quarto partito del Centrodestra, quel “Noi Moderati” di Maurizio Lupi che prepara il campo ad una possibile più ampia componente centrista all’interno della coalizione

Se però il Centrodestra non compie passi ulteriori in avanti rimanendo in galleggiamento sotto il 50% dei consensi generali, nei nuovi sondaggi politici Swg non sembra approfittarne particolarmente il Centrosinistra (o quello che ne rimane nel gioco dei veti e controverti). I numeri dicono infatti che il Pd di Schlein si conferma in salute con un 22,4% di stabilità rispetto alla scorsa settimana, mentre a calare sono principalmente M5s e centristi. Ad oggi il Movimento 5Stelle di Conte vale mezzo Partito Democratico, con la vicinanza della segretaria ai vari operai in sciopero in queste settimane che ha fatto guadagnare qualche minimo consenso in più rispetto agli altri alleati della potenziale coalizione progressista: secondo i sondaggi politici gli ex grillini alle prese con il caos interno per l’uscita di scena del fondatore ed ex Garante Beppe Grillo valgono oggi l’11,5%.

In attesa di capire quali prossime mosse prenderà Conte nel lanciare il suo “nuovo” Movimento 5Stelle de-grillinizzato, rosicchia consensi l’AVS di Fratoianni e Bonelli che torna a crescere dopo le Europee con un buon 6,95 di consenso nazionale. A chiudere invece le intenzioni di voto aggiornate al 9 dicembre 2024 ci pensa Azione di Calenda, con un lieve balzo in avanti fino al 3,2, Italia Viva di Renzi che perde ancora fino a quota 2,4% e PiùEuropa di Magi e Bonino che rimane ancorata al 2%. Questa settimana gli intervistati dai sondaggi politici Swg che esprimono un’intenzione di voto sono stati “solo” il 66%, confermando un dato di astensione mista a delusione o indecisione nella politica pari al 34%.