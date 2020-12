Conte, conferenza stampa fine anno/ Diretta video: crisi Governo, Recovery e vaccini

Alle ore 11 da Villa Madama viene trasmessa in diretta video streaming la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: l’appuntamento è tradizionalmente organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. La conferenza di quest’anno si svolgerà con modalità ovviamente precauzionali di sicurezza finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 con particolare attenzione al distanziamento negli ambienti chiusi e riduzione delle presenze in sala: per questo motivo, le immagini video dell’evento saranno quindi assicurate dalla Presidenza del Consiglio tramite il canale ufficiale di Palazzo Chigi. L’evento con il Premier Conte sarà anche trasmesso in diretta streaming sul sito del Governo e sui canali social della Presidenza del Consiglio dei Ministri (YouTube e Facebook).

Si chiude un anno molto difficile per il sistema Paese con la pandemia da Covid-19 che ha cancellato più di 70mila vite umane innocenti, ma è anche stato l’anno dove sono stati gettati i “semi” per una potenziale rinascita economica, sociale e politica con l’arrivo nel 2021 del Recovery Fund dalla Commissione Europea. Per il Premier Conte però quest’ultimo periodo non rappresenta il momento di “massima serenità” politica visto il grado di semi-crisi di Governo paventata da Matteo Renzi lo scorso 28 dicembre nella conferenza stampa di presentazione del Piano C.I.A.O. (il Recovery Plan di Italia Viva).

CONFERENZA STAMPA CONTE: I POSSIBILI TEMI

I temi dunque che saranno affrontati dal Premier Conte nella conferenza stampa di fine anno non potranno escludere il fulcro nodale delle prossime settimane: questo Governo rimarrà in carica? Vi rimarrà con le stesse forze attuali? Ci sarà un rimpasto? Un esecutivo di “salute nazionale” per scongiurare le elezioni in piena pandemia e campagna vaccinale? O ancora, un “voto subito” accelerato prima del semestre bianco pre-elezione Quirinale? I dubbi sono tanti e i “retroscena” in questi ultimi giorni si sono scatenati, ma sarà il Presidente del Consiglio ad essere chiamato ad una prima, ufficiale e forse definitiva risposta alle “richieste” di Italia Viva sul Recovery Plan.

«Questa discussione non può essere tirata avanti ancora a lungo. Se Conte è disponibile, noi siamo pronti a sederci al tavolo. Se c’è l’accordo bene, si va avanti. Se non c’è l’accordo è evidente che faranno senza di noi e che le ministre si dimetteranno. Se le nostre idee non saranno prese in considerazione, allora è chiaro che ci sarà una maggioranza che farà senza di noi e in qual caso auguri a tutti. Noi siamo molto seri, è irresponsabile chi prende centinaia di miliardi e li butta in debito pubblico. Se Conte riterrà superfluo l’aiuto di Italia Viva, ne terremo conto», ha attaccato Renzi. Ora è attesa la replica di Conte, come del resto dovrà avvenire a che sugli altri importanti temi dell’agenda politica che si apre sul nuovo anno in arrivo: il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa da presentare entro gennaio 2021 in Europa, ma anche la strutturazione del piano vaccini ancora in “cantiere”, i nodi irrisolti del Governo (Tav, Mes, Autostrade) e il piano di riforme per rilanciare l’azione di Governo negli ultimi due anni di legislatura.



