Renzi conferenza stampa diretta Facebook/ Caos Recovery: Italia Viva lascia Governo?

Matteo Renzi alle ore 18 presenterà in conferenza stampa il progetto dettagliato di Italia Viva per il Recovery Plan, lo stesso “annunciato” nel vertice con il Premier Conte a Palazzo Chigi nel pieno della “verifica di Governo” della scorsa settimana: il punto stampa avverrà in diretta video streaming sulla pagina Facebook di Matteo Renzi e Italia Viva. «Il progetto di Italia Viva per il Recovery Plan», scrive l’ex Premier annunciando il momento dove si renderà del tutto pubblico il progetto in mente per Italia Viva per “modificare-rivoluzionare” il Pnrr ancora in fase di costruzione nel Governo Conte.

«L’arrivo del vaccino cambia tutto nella nostra battaglia contro il Covid 19 con buona pace dei NoVax di ieri e di oggi. Adesso non possiamo perdere nemmeno un minuto: correre, correre, correre per dare il vaccino a tutti. Tutto il resto sono solo stanche chiacchiere», ha scritto ieri sera il leader di Italia Viva sui social anticipando la conferenza stampa di oggi.

ITALIA VIVA ESCE DAL GOVERNO?

Oltre ai progetti di Italia Viva sulla organizzazione dei fondi del Recovery Plan, motivo di fortissimo scontro tra Renzi e Conte prima di natale, non sono poche le “voci” raccolte dal Sussidiario.net tra gli ambienti di palazzo su possibili importanti, forse clamorosi, cambiamenti da oggi. Di crisi di Governo se ne parla continuamente da giorni, addirittura oggi sul Corriere della Sera già si “ipotizza” la possibile nuova realtà politica di Giuseppe Conte in via di formazione (progetto by Bettini, Casalino e Franceschini) nel caso di spaccatura definitiva della maggioranza giallorossa: dopo l’approvazione della Manovra di Bilancio (oggi l’approdo “blindato” al Senato per evitare l’esercizio provvisorio di fine anno, passaggio per nulla in pericolo assicurano da IV), la possibilità che Renzi sparigli le carte e annunci una possibile “uscita” dal Governo non è da escludere. Non sono piaciute affatto a Renzi le risposte date da Conte nel vertice privato di Palazzo Chigi, né le parole “pubbliche” del Premier nell’intervista a Porta a Porta prima di Natale. E così potrebbe oggi anche palesarsi la possibilità di un nuovo ultimatum: o le proposte di Italia Viva entrano, tutte, nel Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, oppure l’uscita della delegazione in CdM potrebbe anche concretizzarsi (le Ministre Bonetti e Bellanova). Le voci sono tante, le ipotesi pure, lo scenario tutt’altro che “limpido”: rimpasto, nomine o addirittura crisi di Governo, rimane per il momento tutto “aperto”.





