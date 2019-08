CONTE PREMIER/ Cosa nascondono le 13 ore di ritardo del Colle per convocarlo

La formazione del Governo nel nostro sistema sconta il fatto, ben noto, che la Costituzione non offre molte indicazioni al riguardo. Nel tempo, il modello è stato forgiato soprattutto attraverso la prassi, dove un ruolo centrale hanno assunto le consultazioni del Presidente della Repubblica. La crisi del sistema politico tradizionale, a partire dai primi anni Novanta, e i vari interventi di modifica del sistema elettorale hanno prodotto dei cambiamenti, talora marginalizzando o comunque mutando il ruolo e il peso delle consultazioni del Capo dello Stato.

La vicenda che stiamo vivendo – una crisi agostana voluta dalla Lega di Salvini dopo poco più di un anno di governo, ancora ben al di qua della metà della legislatura – sembra ridare loro una centralità e ricondurci in uno schema consolidato.

Attraverso un primo e un secondo giro di consultazioni il Quirinale ha dettato i tempi della soluzione della crisi.

La giornata del 27 agosto ha consentito di marcare la distanza tra il piano della politica (caratterizzato da un frenetico susseguirsi di incontri, riunioni, ecc.) e quello delle istituzioni, impegnate, appunto, nelle previste consultazioni.

Oggi, al termine e sulla base di esse, il Capo dello Stato tornerà ad affidare l’incarico di formare il Governo alla persona reputata come più adatta a guidare un Esecutivo in grado di aspirare realisticamente ad ottenere la fiducia del Parlamento. E sarà questo soggetto a doversi fare carico della necessaria sintesi politica e programmatica, non quale semplice amministratore delegato di due soci, come fu un anno fa.

La stessa scelta di non procedere con l’incarico nella serata di ieri, affidando invece a uno scarno comunicato la notizia della convocazione di Giuseppe Conte per stamani alle 9.30, sembra andare in questa direzione.

Si è valorizzata, in tal modo, la pausa di riflessione che le consultazioni fisiologicamente richiedono. E l’aver fatto aspettare i telegiornali della sera (che hanno dovuto limitarsi a una apertura d’attesa), indicando (fin dalle 19) nelle 20.10 il momento del comunicato, è stata, da questo punto di vista, una sorta di ciliegina sulla torta.



