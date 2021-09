“Conte, quanto sei bono!”/ Video, leader M5s fa strage di cuori: “Invidio Olivia!”

Giuseppe Conte punta a rilanciare il Movimento 5 Stelle, ma può anche dirsi soddisfatto della strage di cuori che continua a fare. Se qualche mese fa “le bimbe” dell’ex premier avevano invaso Facebook, oggi un video ha fatto il giro del web: un’estimatrice, durante un comizio, ha iniziato a riempirlo di complimenti…

Giuseppe Conte in queste settimane è impegnato in tour in tutta Italia per rilanciare le ambizioni del Movimento 5 Stelle e per fare campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021. Ebbene: una donna, senza particolare timidezza, ha iniziato a chiamare l’ex presidente del Consiglio per fargli complimenti lusinghieri…

“CONTE, GIRATI: QUANTO SEI BONO”

«Giuseppe, girati», ha esclamato la donna rivolgendosi a Conte, impegnato nel corso del suo comizio. L’ex premier ha accettato “l’invito” e la reazione della signora è stata particolarmente vivace: «Quanto sei bono», con tanto di bacino mandato. Tra le risate dei presenti e gli applausi, la donna ha continuato a elogiare Conte: «Come vorrei essere al posto della tua fidanzata», in riferimento a Olivia Paladino. Presumibilmente questo non sarà l’unico siparietto divertente che vedrà protagonista il giurista, che nei prossimi giorni continuerà incontri, passeggiate e appuntamenti in piazza da Nord a Sud… Qui di seguito vi proponiamo il video dell’accaduto

