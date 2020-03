Premier come Giulia De Lellis/ Facebook “Le Bimbe di Giuseppe Conte”: “Quant’è bono!”

Giuseppe Conte come una “star” della musica o del cinema o come le influencer, tipo Giulia De Lellis. Così viene trattato il premier che, nonostante il momento delicato, può contare sul supporto degli italiani. Non servono sondaggi per misurare la crescente popolarità del presidente del Consiglio. Ed è sorprendente se consideriamo la situazione di emergenza in cui si trova l’Italia a causa dell’epidemia di Coronavirus. Ma gli italiani evidentemente si sentono rassicurati dal loro leader politico. Basta farsi un giro sui social per rendersi conto dell’attenzione rivolta al premier. C’è ironia, sì, ma è “celebrativa”. E cosi si susseguono “meme”, fanvideo, commenti e soprattutto complimenti. C’è chi ne apprezza la pacatezza, chi la capacità di espressione chiara e concisa, ma pure l’aspetto emozionale che riesce a trasmettere nei suoi discorsi alla nazione. Non bisogna sorprendersi, quindi, se su Instagram e Facebook, ad esempio, spuntano pagine come “Le bimbe di Giuseppe Conte” e “Le fossette di Giuseppe Conte”, che mostrano il premier in una inedita versione “sexy”. E infatti spuntano commenti hot: “Sei tutto il porno di cui ho bisogno”. Ricordate le “bimbe” di Giulia De Lellis? Ora ci sono quelle del premier!

GIUSEPPE CONTE STAR SOCIAL: ECCO LE SUE “BIMBE”

C’è anche chi si fa realizzare una torta col volto di Giuseppe Conte, su cui è stampato il “Decreto Bontà”. «Buono e dolce come una torta di compleanno! Eccomi sotto forma di torta per il compleanno di una mia bimba», scrive la pagina Instagram “Le bimbe di Giuseppe Conte” (ma c0è pure su Facebook). Gli appuntamenti istituzionali del presidente del Consiglio vengono dunque mostrati in una chiave differente, quasi più “intima”. C’è la foto di Conte con un cucciolo di cane, un’altra in cui è stato paparazzato a petto nudo durante una vacanza. Spuntano “stories” in cui Conte viene ripreso dal cellulare durante le sue conferenze stampa e si aggiunge il commento: “Raga non sarà Winston Churchill ma quanto è bono”. L’Italia sta vivendo giorni difficili, tra casi in aumento e la “quarantena” imposta dal decreto del governo, ma tutto ciò non ha inciso sulla leadership di Conte, le cui parole appassionate hanno fatto breccia su molte donne. Crescono “meme” divertenti che forniscono una versione più “leggera” del premier, poi magari una volta terminata l’emergenza torneremo alla normalità.





© RIPRODUZIONE RISERVATA