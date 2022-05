Contributi fondo perduto ceramica/ Come presentare la domanda dal 1 giugno 2022

Sarà possibile presentare la domanda per ottenere i contributi a fondo perduto per le attività di artigianato e commerciali attive nel settore della ceramica che negli ultimi anni ha subito una crisi fortissima. Le domande potranno essere inoltrate a partire dal primo giugno 2022. Ho tutti i requisiti e come fare richiesta.

Contributi fondo perduto ceramica: in cosa consiste e a chi è destinato

Le attività interessate sono più precisamente quelle che hanno il codice primario ateco 23.41. Il contributo statale a fondo perduto potrà arrivare fino a €50000 per istanza. Tuttavia vi è necessità di inviare la richiesta mediante PEC alla società Invitalia. Sarà possibile inoltrare la domanda fino al 30 giugno 2022.

contributo per le imprese energivore del 2022. In Italia vi sono tantissimi centri di artigianato e lavorazione artistica delle ceramiche: famose ad esempio quelle di Vietri o quelle di Deruta che ormai già da tanto tempo soffrono un calo di fatturato. Il rincaro dei prezzi, dell’inflazione e dell’energia elettrica ha inoltre finito di abbattere un settore già in crisi. I forni per la cottura delle ceramiche infatti necessitano di una grande quantità di energia. Per questo, oltre ai contributi a fondo perduto, queste aziende potrebbero accedere anche al

Contributi fondo perduto ceramica: in cosa consiste

Il governo ha messo a disposizione ben 5.000.000 euro nella legge di bilancio 2022. Il modulo e la relazione tecnica di progetto, per l’ottenimento dei fondi, dovranno essere inviate necessariamente mediante PEC alla società Invitalia che lavora insieme al Ministero dello sviluppo economico.

I dettagli sono stati inseriti all’interno del decreto ministeriale del 31 marzo 2022 e fanno riferimento agli incentivi previsti dalla legge 234/2021, all’articolo 1 comma 701.

Questa legge mette a disposizione dei fondi per la valorizzazione delle attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità.

Contributi fondo perduto ceramica: requisiti e come presentare la domanda

Chi intende presentare domanda deve chiedere un contributo in conto capitale per importi non superiore al 80% delle spese ammissibili fino ad un massimo di €50000. Le imprese devono avere i seguenti requisiti:

Operare nella ceramica artistica e di qualità e nell’ artigianato della ceramica tradizionale e quindi essere iscritte al registro delle imprese con un codice ateco primario 23.41 .

e nell’ e quindi essere iscritte al registro delle imprese con un . Sono nel pieno esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria.

Non sono poste a procedura concorsuale o altra situazione equivalente.

Sono attive e non si trovano in situazione di difficoltà.

Sono in regola con le disposizioni vigenti in tema di edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente.

Sono perfettamente in regola con gli adempimenti fiscali.

Hanno restituito tutte le somme esigibili a livello ministeriale.

Hanno una posizione contributiva regolare nei confronti di INPS e INAIL, come risultante dal documento unico di regolarità contributiva DURC.

La domanda può essere presentata a partire dal 1 giugno 2022, così da poter ottenere contributi finalizzati a progetti di importo pari o superiore a €10000 e fino a 50 mila euro, che comprendano: lo sviluppo di piattaforme informatiche dedicate al settore;

lo sviluppo tecnologico dell’impresa;

lo sviluppo industriale per l’acquisto di nuovi macchinari. La domanda va inoltrata direttamente attraverso la PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it.



