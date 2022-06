Controcorrente, 22 giugno/ Anticipazioni e ospiti: Giuseppe Conte e guerra Ucraina

Controcorrente, la puntata di oggi 22 giugno 2022

Nuovo appuntamento, nella prima serata di oggi, mercoledì 22 giugno 2022, all’insegna della trasmissione Controcorrente – Prima serata dedicata all’approfondimento politico e di attualità. La serata condotta da Veronica Gentili prenderà il via alle ore 21.25 circa su Rete 4. Quali saranno gli argomenti e gli ospiti della nuova puntata?

Anche il programma di informazione, Controcorrente, continuerà ad occuparsi della guerra in Ucraina e dei problemi economici ma anche politici alla luce dei recenti avvertimenti interni al Movimento 5 Stelle e che hanno portato all’addio di Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri. In merito al conflitto ucraino, mentre i russi lanciano l’offensiva nel Donbass e attaccano anche l’ovest dell’Ucraina, Gentili ed i suoi ospiti si interrogheranno su cosa debbano fare l’Italia e l’Occidente. Nel corso della serata non mancheranno gli aggiornamenti in diretta con gli inviati sul campo.

Giuseppe Conte ospite di Controcorrente

In merito agli ospiti della nuova puntata di oggi di Controcorrente, al momento la trasmissione non ha annunciato nessun nome in particolare. Tuttavia Giuseppe Conte nelle passate ore ha fatto sapere su Twitter che sarà presente nel corso della serata, proprio nel programma di rete 4 a partire dalle ore 21.25. E’ facile, dunque, immaginare che la sua presenza sarà finalizzata a fornire la sua versione sull’uscita di Luigi Di Maio e altri Parlamentari dal partito.

Nel frattempo Controcorrente continua a registrare ottimi risultati in termini di ascolto, come emerge anche dai recenti dati relativi alla puntata di ieri durante la quale è stata seguita in diretta la conferenza di Di Maio andando eccezionalmente in onda fino alle 21.55 e registrando quasi 1,3 milioni di spettatori con share del 7.32. Intanto la versione in prima serata in onda questa sera potrà essere come sempre seguita anche in live streaming attraverso le piattaforme web ed app di Mediaset Infinity che garantiscono poi anche la successiva visione in replica della puntata integrale.

Questa sera alle 21.25 su Rete 4 #controcorrente pic.twitter.com/YXI43Ewt45 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 22, 2022













