Forse i meno avvezzi al genere punk li hanno conosciuti per la prima volta circa un anno fa sul palco del Festival di Sanremo 2024; stiamo parlando dei La Sad, una band istrionica che proprio all’Ariston ha stupito sulle note di Autodistruttivo conquistando non solo il giudizio positivo dal punto di vista artistico ma anche una discreta simpatia da parte del pubblico. Oggi, in collegamento con La Volta Buona di Caterina Balivo, hanno però dato una notizia che ha letteralmente colto di sorpresa la conduttrice e gli ospiti in studio. I La Sad si separano? Questo l’interrogativo che è divampato nello studio di Rai Uno quando alla domanda della conduttrice è giunta una risposta ‘quasi’ affermativa.

“Dopo questi due album insieme e l’esperienza a Sanremo 2024 abbiamo pensato di coltivare anche le nostre carriere individuali, da solisti”. Queste le parole di uno dei cantanti dei La Sad che hanno dunque attirato la curiosità di Caterina Balivo a La Volta Buona: “Ma come, dopo questo grande successo vi separate?”. La risposta della band è stata però più ampia e in un certo senso esclude un’effettiva rottura: “Chi ci conosce da prima del Festival sa che ci consideriamo un collettivo, non semplicemente una band”.

I La Sad sulla scia dei Maneskin: “Ora ci sfoghiamo anche da soli…”

Ma quindi, i La Sad si separano? Dal punto di vista teorico si ma, stando alle parole dei cantanti, non proprio nel senso pratico. La loro scelta è quella di coltivare – sulla scia di quanto visto con Damiano David e i Maneskin – anche i progetti singoli dato che, come da loro spiegato, alle spalle hanno 3 carriere da cantanti solisti ancor prima di unirsi per gli ultimi progetti. “Quando ci siamo conosciuti a Milano qualche anno fa avevamo tutti già una carriera di cantanti, poi si è creato un legame importante che va anche oltre la musica… Vogliamo sfogarci anche come solisti ma non ci stiamo sciogliendo come band”.

In sostanza, la risposta a se i La Sad si separano potrebbe essere ‘Ni’; ora daranno spazio ai progetti individuali ma senza dimenticare il legame artistico e umano che ha portato la band, dopo due album, a consacrarsi anche sul palco del’Ariston. Nel frattempo, la band rivelazione di Sanremo 2024, sarà comunque impegnata prossimamente in un tour italiano che dunque conferma la volontà di non volersi del tutto separare.