La prossima convention nazionale Dem in Usa, che si terrà a partire dal 19 agosto a Chicago, segnerà ufficialmente l’intensificarsi della campagna elettorale della vicepresidente Kamala Harris dopo il ritiro di Joe Biden. Per l’occasione, gli organizzatori dell’evento politico stanno cercando di assicurarsi la presenza di numerosi personaggi influenti come celebrità ma anche star del web. Gli annunci di partecipazione stanno arrivando sempre più numerosi, con il sostegno anche di nuovi donatori, tanto che dall’organizzazione è stato anticipato che più di 200 influencer, famosi specialmente tra giovani utenti delle principali piattaforme social come TikTok, YouTube, X e Facebook.

Come ha dichiarato in una nota la direzione digital strategy della convention Dem: “Portare i creator alla nostra convention moltiplicherà la nostra portata e garantirà che tutti possano assistere alla democrazia in azione“. Questo anche perché, come sottolineano molti quotidiani Usa, l’obiettivo è quello di aumentare i consensi pubblici, dopo che molti avevano deciso di non sostenere più pubblicamente Biden, a causa delle scelte politiche dei Dem, soprattutto sui temi del clima e sulla guerra a Gaza.

Convention Dem, influencer pagati per partecipare, lo YouTuber Dom Lucre pubblica email con l’invito

Gli organizzatori della prossima convention Dem di Chicago, nella quale la nuova candidata alle elezioni presidenziali Kamala Harris cercherà di ottenere consensi, hanno annunciato la partecipazione di numerose celebrità e influencer sperando che questo possa aumentare il sostegno al partito. Tuttavia, da alcune indiscrezioni circolate sui social, sembrerebbe che la presenza all’evento sia compensata da cospicui pagamenti nei confronti delle star del web che accetteranno.

Secondo quanto rivelato in un post su X dal famoso Youtuber e giornalista Dom Lucre, ai principali creators ritenuti influenti, sarebbe arrivata una email dalla direzione, che offre un pacchetto completo di rimborso spese di viaggio, hotel e 20mila dollari per partecipare e pubblicare di conseguenza contenuti che sponsorizzano la manifestazione politica. Dom Lucre, ha anche pubblicato un video nel quale commenta: “Anche se questa può rappresentare un’ottima opportunità per i manager delle pubbliche relazioni e degli stessi influencer, purtroppo dimostra che Kamala Harris sta cercando consensi e pubblicità con una strategia di falsità, mentre Donald Trump non ha avuto bisogno di sborsare neanche un dollaro per avere il supporto dagli elettori“.

