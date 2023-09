Convocati Italia, Spalletti: ecco la lista del CT/ In Nazionale tornano Zaccagni e Locatelli, novità Casale!

Italia, ecco la lista convocati Nazionale di Luciano Spalletti: le prime scelte del ct

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati dell’Italia per le prossime partite in programma con la Nord Macedonia e l’Ucraina, due impegni valevoli per le qualificazioni al Campionato Europeo di Germania 2024. Ricordiamo che per l’ex allenatore del Napoli si tratta del debutto assoluto sulla panchina della nazionale e per la prima volta ha potuto esprimersi sulle convocazioni. Grande curiosità dunque sulle scelte del nuovo commissario tecnico, che ha regalato qualche novità ai tifosi con un doppio ritorno in nazionale.

Dunque tornano a vestire la maglia dell’Italia Mattia Zaccagni (assente dal marzo 2022), Cristiano Biraghi, Gianluca Mancini e Manuel Locatelli, la cui ultima convocazione risale a giugno 2022. Prima convocazione, invece, per il difensore della Lazio Nicolò Casale, che nel 2022 era già stato chiamato per due stage. Ricordiamo che la Nazionale si radunerà domenica 3 settembre a Coverciano, dove si allenerà fino a venerdì 8 per poi partire nel pomeriggio alla volta di Skopje. Dopo la sfida con la Nord Macedonia ci sarà il trasferimento a Milano per la gara contro l’Ucraina.

Nazionale Italia, la lista dei convocati di Luciano Spalletti

Nella giornata di domani, sabato 2 settembre, è attesa anche la conferenza stampa di presentazione del nuovo commissario tecnico Spalletti. In queste settimane le uniche parole sul nuovo allenatore della nazionale erano state pronunciate da Gravina, felice della scelta fatta. “Una guida forte e sicura, ha vinto lo scudetto facendo emozionare Napoli e gli amanti del calcio. Già alla prima telefonata, ha mostrato un entusiasmo contagioso. Lo conosco da quando era all’Empoli: mi piace sin da allora, ha detto. Ecco dunque le convocazioni e la lista completa di Luciano Spalletti, per il suo debutto da commissario tecnico dell’Italia:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).











