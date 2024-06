Luciano Spalletti, chi sono la moglie Tamara e la figlia Matilde/ Quella volta che la abbracciò in diretta tv

Tamara, ecco chi è la bellissima moglie del ct Spalletti

Dietro l’allenatore Luciano Spalletti si nasconde una famiglia che “spinge ogni giorno” per metterlo nelle condizioni di lavorare al meglio e raggiungere i suoi obiettivi. Il ct della nazionale azzurro, non a caso, è legatissimo a tutti loro, alla moglie Tamara e ai suoi figli Samuele, Francesco detto Chicco e Matilde. Dunque il mister è sposato da tempo con la sua compagna di vita, conosciuta a La Spezia e con la quale oggi vive una straordinaria storia d’amore.

Il tecnico degli azzurri raramente si lascia andare a sentimentalismi in pubblico, tantomeno apre le porte della sua vita privata, ma quando capita di parlare dei suoi aspetti più personali fa emergere un amore fuori dal comune per la moglie e i figli. Basti pensare a quando la piccola Matilde apparì in una delle interviste del mister con la stampa ai tempi del Napoli: un’irruzione spontanea che addolcì tutti, mostrando un tenero Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti, la famiglia e il calcio sempre al primo posto. E sua moglie è la prima tifosa…

“Innanzitutto devo allenare Matilde, ho una figlia piccola con cui non sono mai stato insieme. Voglio stare un po’ con lei”, aveva detto dopo aver chiuso l’esperienza al Napoli. E per qualche mese, in effetti, il mister si è dedicato alla sua famiglia, salvo poi riprendere il contatto con il campo alla guida della nazionale.

Sua moglie Tamara lo spinge e lo incoraggia come se fosse la sua prima tifosa. D’altra parta ha visto e seguito tutta l’escalation di carriera del tecnico toscano, che oggi oltre alla nazionale si gode l’amore della sua splendida famiglia. Malgrado i tanti impegni lavorativi e le pressioni che ne derivano, Matilde, Francesco, Samuele e sua moglie Tamara sono sempre nei pensieri di mister Spalletti.

