Coppie Temptation Island 2020/ Chi sono? Vip e Nip: da Antonella Elia e Pietro a…

Manca ormai pochissimo alla partenza della nuova edizione di Temptation Island. Filippo Bisciglia è partito alcuni giorni fa per dare il via alle riprese di questa edizione sicuramente diversa dalle altre. Negli ultimi giorni, una dopo l’altra, sono state poi svelate le sei coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. La prima annunciata è una coppia Vip composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. “Ho detto ‘sì’ a Temptation Island perché mi stuzzica molto l’idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da uomini”, ha fatto sapere Antonella nel suo video di presentazione. Ma non è questa la sola coppia Vip di questa edizione. Nel cast troviamo anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, insieme da 3 anni e pronti a comprendere se la loro è una coppia solida. “Questo Temptation probabilmente potrebbe anche illuminarci. Mi piacerebbe che la nostra storia prendesse una piega precisa alla fine”, ha fatto sapere la showgirl.

Tenptation Island 2020: le coppie Nip

Seguono quattro coppie “non note”. Nel cast di Temptation Island 2020 troviamo infatti Valeria e Ciavy, rispettivamente di 27 e 34 anni. I due stanno insieme da ben 4 anni ma se lei è pronta ad una convivenza, lui vorrebbe ancora attendere. Nel cast ci sono anche Annamaria e Antonio, rispettivamente di 43 e 33 anni. Proprio la differenza d’età ha creato qualche problema nella coppia, oltre a ‘errori’ da parte di lui. In questa edizione di Temptation Island troviamo anche Andrea e Anna, di 37 e 27 anni. Ad avere dubbi sulla relazione sembrerebbe essere proprio lui: “Io con Anna andrei a vivere subito, solo che lei vuole di più. Vuole un matrimonio, dei figli. In questo momento per me è troppo per i miei progetti di vita.” ha infatti ammesso. Ultima coppia quella composta da Sofia e Alessandro, insieme da oltre 4 anni ma con molti dubbi e problemi.



