Millie e Michele stanno ancora insieme dopo Temptation Island?

E’ bastato un post pubblicato sui social da Filippo Bisciglia nelle scorse ore per accendere i fan di Temptation Island, visto che due dei protagonisti dell’ultima edizione, parliamo di Millie e Michele, avrebbero deciso di darsi una nuova chance. Dopo la fine della trasmissione la coppia sembrava ormai propensa per iniziare un percorso diverso, ognuno per la sua strada, ma ComingSoon ha portato alla luce la notizia del riavvicinamento tra Millie e Michele, in attesa di una conferma ufficiale:

“Grazie al presentatore ad oggi, veniamo a conoscenza di un riavvicinamento tra i due. Poche ore fa, infatti, Bisciglia ha pubblicato su Instagram alcuni scatti e video della cena condivisa con i ragazzi protagonisti dell’ultima stagione del programma, con l’unico assente Alfonso D’Apice poiché attualmente recluso nella casa del Grande Fratello. Al fianco di Michele al ristorante, tuttavia, appare anche Millie” si legge sul portale che ha scatenato di fatto i fan della coppia.

Millie e Michele, come sono andate le cose dopo Temptation Island

La relazione tra Millie e Michele sembrava davvero giunta ai titoli di coda, ma la stessa Moi aveva confermato di aver avuto un riavvicinamento con Varriale, un incontro andato in scena dopo la fine dell’avventura a Temptation Island. Allo stesso tempo la ragazza aveva confermato di non voler tornare insieme all’ex fidanzato, ma di voler andare avanti dritta per la propria strada senza voltarsi indietro. Invece qualcosa sarebbe cambiato, come testimoniato dalle foto postate da Filippo Bisciglia, un ritorno di fiamma vero e proprio che va a spegnere anche le indiscrezioni circolate riguardo un avvicinamento tra Millie Moi e Raul Dumitras, circolato sempre dopo la fine della trasmissione di Canale Cinque.

Staremo a vedere se arriverà qualche ufficialità nelle prossime ore direttamente da parte di Millie e Michele, che salvo colpi di scena, avrebbero deciso di darsi una nuova occasione.