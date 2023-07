Corano bruciato in Svezia, si teme la ritorsione islamica/ “Possibili rivolte anche in Germania”

In considerazione della minaccia di ulteriori roghi del Corano in Svezia, il ministero federale dell’Interno teme disordini anche nella scena islamista in Germania. I soprusi ai danni del Corano in Svezia, Danimarca e Paesi Bassi hanno causato scalpore nel mondo islamico, come spiegato a WELT da una portavoce del ministero. “Tuttavia, questi eventi hanno anche scatenato reazioni immediate nel panorama islamista, che vanno da espressioni di dispiacere a minacce e inviti ad attacchi, direttamente contro chi li denunciava, ma anche contro Stati occidentali – implicitamente compresa la Germania – o anche generalmente contro tutti gli ‘infedeli'” ha spiegato.

Ucraina laboratorio per droghe sintetiche/ Così la guerra ha ridisegnato le rotte dei narcos

Non sono mancate reazioni anche all’interno della scena jihadista in Germania, che incitano alla violenza. Azioni come il rogo del Corano, rischiano di “evocare una maggiore emotività e mobilitazione tra le persone di fede musulmana, ma anche nei circoli estremisti, aumentando così temporaneamente il rischio”, ha affermato la portavoce. Le agenzie di sicurezza federali e statali osservano da vicino quanto sta accadendo. In risposta al rogo del Corano in Svezia, l’Iraq ha espulso l’ambasciatore svedese, mentre il ministero degli Esteri iracheno ha annunciato che richiamerà l’incaricato d’affari dall’ambasciata irachena nella capitale svedese di Stoccolma.

"Dubai è la nuova Ginevra per il commercio di petrolio russo"/ Affari spostati in Medio Oriente

“Non si escludono rivolte in Germania”

Per la seconda volta in poche settimane, un Corano è stato denigrato in Svezia. Come riporta l’agenzia di stampa TT, un uomo ne ha calpestato una copia in un’area verde nei pressi dell’ambasciata irachena nella capitale svedese. Il rogo “promesso”, però, non ha avuto luogo: lontani dal pubblico e dalle telecamere, due uomini hanno provato a darvi fuoco ma senza successo. La politica e religiosa Sandra Bubendorfer-Licht ha criticato gli eventi in Svezia: “Nella nostra comunità di valori europea tali provocazioni dannose non dovrebbero avere posto”, ha detto a WELT. “La libertà di opinione e di manifestazione sono beni di enorme valore, ma finiscono per limitare la libertà di religione degli altri”.

Cina acquista petrolio dalla Russia a prezzo stracciato/ "Pechino sta costruendo scorte"

La studiosa, ritiene che una tale escalation sia “improbabile” in Germania. “Posso solo fare appello ai manifestanti in Svezia affinché svolgano la loro protesta in un quadro pacifico e non violento”, ha affermato Bubendorfer-Licht. “Se dovessero esserci ulteriori bruciature del Corano durante le manifestazioni ufficialmente approvate, spero che le autorità di sicurezza svedesi intervengano e fermino questi atti, nell’interesse della libertà di religione e della prevenzione preventiva del pericolo”.

Anche il politico CDU Roderich Kiesewetter, responsabile della prevenzione delle crisi, è stato critico. Ritiene che “non si possano escludere rivolte in Germania”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA