Il mondo della musica è in lutto: è morto Fatman Scoop, artista newyorkese noto anche per aver collaborato con Missy Elliot. Per quanto riguarda le cause della morte, è emerso che il rapper Usa 53enne è stato colto da un malore durante un concerto gratuito che si è tenuto venerdì sera nel Connecticut: a metà esibizione è collassato. L’artista, il cui vero nome è Isaac Freeman III, era ospite del cosiddetto Green & Gold Party di Hamden quando è stato colto da quella che viene definita in questi casi un’emergenza medica. Sui social circola un video in cui lo si vede cadere dietro la cabina del DJ dopo aver esortato i partecipanti al concerto a «fare un po’ di rumore».

Simone Roganti, morto ciclista 21enne per malore improvviso in casa/ Tragedia a Spoltore: soccorsi inutili

In un altro filmato, si vede un membro dell’entourage del rapper che si avvicina alla postazione del dj per spegnere la musica, facendo calare un inquietante silenzio sul locale, mentre un medico ufficiale, con la cabina del DJ che oscurava in parte la vista, praticava vigorose compressioni toraciche sul rapper. Il 53enne, che ha collaborato anche con Ciara nella hit del 2005 “Lose Control” e co Mariah Carey per “It’s Like That”, è stato poi trasportato in ospedale, dove però è stato dichiarato morto: a nulla sono serviti i soccorsi.

Julian Ortega, chi è l'attore di Elite morto a 41 anni/ Il racconto da brividi: "Era al mare e..."

Il manager Birch Michael ha poi confermato la morte del rapper in un post pubblicato sui social media sabato mattina. Poco dopo, la famiglia dell’artista ha dichiarato in un comunicato che egli «non era solo un artista di livello mondiale – era un padre, un fratello, uno zio e un amico. Ieri sera il mondo ha perso un’anima radiosa, un faro di luce sul palco e nella vita. Era la risata nelle nostre vite, una fonte costante di sostegno, forza incrollabile e coraggio».

LE REAZIONI ALLA NOTIZIA DELLA MORTE DI FATMAN SCOOP

Il sindaco di Hamden, Lauren Garett, ha dichiarato che Fatman Scoop è stato sottoposto a cure d’emergenza e ha chiesto ai fan di «tenerlo nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere». I tributi per l’artista si sono rapidamente moltiplicati appena è stata data la notizia della sua morte, a partire dal Reminisce Festival del Regno Unito, dove si sarebbe dovuto esibire il 7 settembre: «La sua assenza sarà profondamente sentita da tutti. Non era solo uno dei nostri artisti più popolari, era un membro molto amato della famiglia Reminisce».

Vittorio Colnaghi, com’è morto l’amministratore del gruppo Upas Libero?/ Malattia, età, carriera e figli

Missy Elliot ha condiviso sabato un toccante tributo a X, inviando le sue preghiere alla sua «famiglia affinché sia forte in questo momento difficile. La voce e l’energia di Fatman Scoop hanno contribuito a molte canzoni che hanno fatto sentire la gente felice e desiderosa di ballare per oltre 2 decenni. Il tuo impatto non sarà mai dimenticato».

IL SUCCESSO E LE COLLABORAZIONI

Il primo successo di Fatman Scoop arrivò nel Regno Unito e in Irlanda quando ripropose “Be Faithful” del duo hip-hop americano Crooklyn Clan, con cui raggiunse la vetta delle classifiche nel 2003, entrando poi nella top ten in Australia e Danimarca. Quella canzone, che era un mashup di “Love Like This” di Faith Evans, che a sua volta era stata realizzata da un campione in loop di Chic Cheer del 1978, richiese anni per essere autorizzata alla pubblicazione, in quanto conteneva numerosi campioni aggiuntivi.

Poi ha collaborato con tanti artisti importanti, come Janet Jackson e Whitney Houston. Nel 2004 partecipò anche alla serie tv britannica “Chancers”, nella quale fu chiamato a fare da mentore a sei musicisti inglesi, ma è anche apparso nella serie anime The Boondocks.

VIDEO MALORE FATMAN SCOOP