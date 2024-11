Corinna la nuova compagna di Carlo Verdone?

Nell’ampia intervista di Carlo Verdone a Domenica In ci sarà anche spazio per parlare della sua vita privata e magari della nuova compagna, su cui si sa poco anche se sarebbe entrata nella sua vita due anni fa. Infatti, era da poco iniziato il 2022 quando, ricorda Libero, rivelò di non essere più single. L’attore e regista raccontò di avere una relazione con una donna con cui sta bene e di non essere più solo, ma senza aggiungere altro.

Giulia e Paolo, chi sono i figli di Carlo Verdone/ Chi sono e cosa fanno: lei nel cinema come il papà, lui...

Dopo la separazione dall’ex moglie Gianna Scarpelli, a cui è stato legato per 16 anni e da cui ha avuto due figli, ora c’è dunque un nuovo amore. Visto che la rivelazione arrivò durante la presentazione della serie Vita da Carlo, potrebbe sbilanciarsi ora che si ritrova a presentare la terza stagione.

Qualche indizio sulla misteriosa compagna lo ha fornito a gennaio dell’anno scorso il settimanale Diva e Donna, che pubblicò una foto e rivelò che il nome è Corinna, senza però fornire altri dettagli. Eppure, la reazione dei fan fu particolare, perché fu messa in dubbio la veridicità dello scatto, tanto che qualcuno sosteneva che si trattasse di un fotomontaggio.

Gianna Scarpelli, chi è ex moglie Carlo Verdone/ "Mia alleata anche dopo separazione, tra noi una cosa rara"

I dubbi sul fotomontaggio, la smentita e il mistero…

Le congetture social furono smontate da un altro settimanale, in questo caso Chi, che documentò la storia tra l’attore romano e la nuova compagna, rivelando che si conoscevano da tempo. Infatti, il primo incontro risale a 12 anni fa e avvenne sul set del film Posti in piedi in Paradiso. Il rotocalco segnalò “tanta intimità” nella coppia, rivelando di averlo sorpreso durante una pausa dalla serie.

La donna era stata già intercettata nel 2019 dal settimanale Chi, quindi non si può escludere che la liason vada avanti da diverso tempo. Da allora le voci, i rumors e il gossip si sono placati, dando tregua a Carlo Verdone che non era abituato all’attenzione mediatica riguardo la sua sfera privata, anche perché è sempre stato molto riservato. Infatti, non si è smentito, ma potrebbe fare un’eccezione nello studio di Mara Venier e rivelare qualcosa riguardo la sua vita amorosa, che la misteriosa Corinna potrebbe aver arricchito.

Genitori di Carlo Verdone, chi sono/ Mario Verdone e Rossana Schiavina: "Papà un educatore, mamma..."