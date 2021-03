Corinne Clery: Beppe Ercole e Angelo Costabile, ex marito e compagno/ Mancava la passione, poi..

Beppe Ercole è stato sposato con l’attrice francese Corinne Clery. L’uomo è mancato alcuni anni fa a causa di un tumore al cervello, che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e dalla donna che ha amato molto. Ma Corinne Clery non è l’unica che ha fatto battere il cuore di Beppe Ercole; il noto arredatore, infatti, è stato a lungo legato a Serena Grandi. Non è un caso, infatti, che negli anni settanta, Beppe Ercole fosse considerato un playboy. D’altronde si era avvicinato a delle icone sexy del mondo dello spettacolo. Ricordiamo comunque che la storia d’amore con l’attrice francese si è sviluppata solo successivamente a quella con Serena Grandi.

CICELYS ZELIES MADRE NATURA CIAO DARWIN MESSALINE VS GIULIETTA/ "Esperienza stupenda"

Angelo Costabile, ex di Corinne Clery: finita la passione

Anche Angelo Costabile fa parte degli ex di Corinne Clery. L’attrice francese ha rotto la sua relazione con il compagno dopo quasi dieci anni. L’artista, piuttosto recentemente, ha spiegato di aver troncato la sua storia d’amore per un eccessivo appiattamento nella vita di tutti i giorni. Insomma, tra i due mancava un ingrediente principale: la passione. “L’avevo lasciato perché non sopporto che l’amore e la passione si smorzino e che tutto si appiattisca. Lui si era un po’ troppo seduto e così l’ho mollato. Sto con un uomo giovane e lascio tutto alla vostra immaginazione“, ha raccontato l’artista francese ospite di “Storie Italiane“.

LEGGI ANCHE:

Morte Losito: si indaga su conti Tarallo e crac Ares/ “Adua conferma versione GF Vip”Corinne Clery/ "Single dopo Angelo Costabile. Cerco un uomo che mi lascia vivere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA