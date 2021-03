Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 19 marzo: lo studio del serale e..

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 19 marzo

Ultima puntata della settimana, almeno in daytime, per Amici 2021 che si prepara quindi ad affrontare il primo serale in onda domani sera su Canale5. Per questa settimana, e forse solo per questa, domani ci sarà un doppio appuntamento con il programma di Maria de Filippi e questo significa che tra i daytime di oggi, 19 marzo, prima su Canale5 e poi su Italia1, e quello di domani, conosceremo gli ultimi dettagli della prima puntata. Come sempre potrebbe esserci il gioco nel quale ballerini e cantanti vengono chiamati ad indovinare i volti vip che animeranno la prima puntata del serale, quelli che, secondo le anticipazioni, saranno Gerry Scotti e Sabrina Ferilli e non solo. In giuria prenderanno posto Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, e tutti e tre potrebbero essere oggetto del gioco.

Le squadre e le ultime strategie prima del serale

Non mancheranno poi le ultime strategie delle tre squadre che sono state formate per sfidarsi a colpi di esibizioni e canzoni proprio durante il serale ovvero quella di Zerbi e la Celentano, quella della Cuccarini e Arisa e quella della Peparini e la Pettinelli che partono sicuramente con qualche concorrente in meno. Le anticipazioni della puntata del serale hanno già rivelato abbastanza ma solo tra oggi e domani scopriremo quali sono le sensazioni dei ragazzi che hanno ottenuto l’accesso al serale e anche le loro reazioni entrando nello studio del programma. Il resto lo scopriremo solo guardando i due daytime di oggi, appuntamento alle 16.10 circa su Canale5 e alle 19.00 su Italia1.

