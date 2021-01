Corinne Cléry: “Con gli uomini ho chiuso”/ “Mai stata single, seguo le emozioni ma..”

Corinne Cléry ha aperto la nuova puntata di ItaliaSì condotta da Marco Liorni. Nel corso della lunga chiacchierata, l’attrice francese ha parlato dei suoi tanti amori e del fatto che oggi è pronta a dire basta agli uomini. “Non sono mai stata single, neanche un giorno! – ha ammesso la Cléry su Rai 1 – Questo perché prima di lasciare qualcuno inizi a capire che provi delle emozioni per qualcun altro, quindi capisci che non sei più disponibile con quella persona. Io seguo le emozioni, nel bene e nel male, sono un po’ ribelle, indipendente.” Libera, ribelle e sempre pronta a vivere totalmente le emozioni, l’attrice ha ricordato quanto sia stato finora importante l’amore nella sua vita. Un nome però prevale su tutti: Giuseppe Ercole. “Se faccio un bilancio, Giuseppe è in assoluto il grande amore della mia vita. – ha ammesso – Il mio uomo lo faccio stare molto bene ma desidero che sia lo stesso dall’altra parte, altrimenti… mi difendo!” ha precisato.

Corinne Cléry e la storia d’amore con Angelo Costabile: “Mi ha aiutato a superare la morte di Giuseppe Ercole”

Non è mancato un cenno al suo ultimo amore, Angelo Costabile. Corinne Cléry ha ricordato come si sono conosciuti e poi messi insieme: “Con Angelo sono stata 8 anni. Lui mi ha fatto superare la morte di mio marito Giuseppe… Grazie a un viaggio a Bali ho fatto pace con la morte, poi sono tornata a casa e mi sono chiusa a casa. Sono uscita una volta e quel giorno ho incontrato Angelo.” L’attrice ha poi raccontato che: “Lui mi ha fatto una corte serrata, io gli ricordavo che potevo essere sua madre ma lui mi ha detto ‘Io una madre ce l’ho’. Una psicologa mi disse che io avevo scelto un uomo che non poteva competere, nel senso buono del termine, con mio marito Giuseppe perché tante erano le differenze tra loro“, ha concluso.



