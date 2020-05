CORONAVIRUS, AI MONDIALI MILITARI I PRIMI INFETTI?/ Tagliariol: siamo stati malissimo

Pubblicità

Potrebbero essere stati i Mondiali Militari di Wuhan, in Cina, il primo focolaio di coronavirus diffusosi nel mondo. Una teoria che sta rafforzandosi, pur non potendo avere conferme dirette, dopo le testimonianze dei numerosi atleti, anche italiani, che hanno accusato i sintomi provocati dal Covid-19. I Mondiali Militari sono andati in scena dal 18 al 27 ottobre 2019, prima dell’inizio ufficiale dell’epidemia nella città cinese datato 17 novembre dell’anno scorso. Ma il dubbio che ormai serpeggia riguarda la possibilità che il coronavirus girasse ormai da tempo a Wuhan, prima dei casi ufficialmente datati. Lo conferma la testimonianza dello schermidore azzurro Matteo Tagliariol: “Quando siamo arrivati, quasi tutti ci siamo ammalati. Io ho avuto tosse, Valerio Aspromonte è stato a letto quasi tutto il tempo. In tanti hanno avuto febbre anche se non altissima“. Un’infezione che non voleva passare, visto che i sintomi sono proseguiti anche al rientro in Italia.

MONDIALI MILITARI GIA’ CON LA MASCHERINA

Tagliariol ha sottolineato di aver notato già diverse persone munite di mascherina a Wuhan, sospettando quindi che già a ottobre in Cina, durante lo svolgimento dei Mondiali Militari, la gente fosse informata del fatto che un virus sconosciuto stava circolando. Come detto poi, al rientro in Italia le cose non sono migliorate, anche perché in Cina non era stato possibile somministrare nessuna terapia ai malati in quei giorni: “In infermeria era tutto finito tanto che era la richiesta dei medicinali per tutti quelli che si sono ammalati. Al ritorno a casa per una settimana sono stato benino, poi ho avuto la febbre altissima.” Il campione olimpico azzurro ha raccontato di essere rimasto a casa “per tre settimane con molta tosse e debilitato. Poi si sono ammalati anche Leo, mio figlio, e Martina anche se lei più lievemente. Quando si è cominciato a parlare del virus mi sono detto di averlo preso perché sono stato molto male rispetto ai miei standard“. Dunque la squadra azzurra presente a Wuhan potrebbe sottoporsi ai test sierologici in corso di svolgimento di questi giorni per avere conferme sul contagio: in caso di positività, si comprenderebbe come già a fine ottobre il virus potrebbe essere arrivato in Italia.





