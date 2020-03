Coronavirus, assalto a supermercati in tutto il mondo/ Video: dagli Usa all’Australia

Coronavirus, assalto ai supermercati in Italia ma non solo: in ogni parte del mondo è scattato “l’attacco” ai supermarket per fare scorta di cibo e di ogni bene necessario. Come vi abbiamo raccontato, in molte zone del nostro Paese sono state registrate resse e code chilometriche dentro e fuori esercizi commerciali: dal caos di Napoli ai video registrati tra Torino, Milano e Roma. Ma non solo: già nel corso delle scorse settimane sono state segnalate scene simili negli Stati Uniti d’America, basti pensare al caso di New York. E anche in queste ore lo scenario è molto simile: i timori del Covid-19 hanno spinto molte persone a fare scorta di articoli essenziali, con gli scaffali dei supermercati letteralmente spogliati. Pensiamo al Regno Unito, dove la grande distribuzione è al lavoro per stilare un piano per far fronte all’emergenza in corso…

CORONAVIRUS, ASSALTO AI SUPERMERCATI IN TUTTO IL MONDO

Sui social network molti utenti hanno pubblicato foto e video di code chilometriche, di scaffali vuoti e addirittura di risse per gli ultimi pacchi di carta igienica o di gel igienizzante. Da Canberra a Birmingham, passando per la California, Madrid o il Principato di Monaco. Il Governo italiano ha evidenziato che non è necessario affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessità, poiché sarà garantito regolarmente l’approvvigionamento alimentare. Ma, come qui da noi, anche nel resto del mondo in pochi hanno rispettato l’appello delle autorità: qui di seguito vi proponiamo una serie di video ed immagini

Brooklyn, New York shelves empty as people try and prepare for the effects of Corona Virus. Lines are long, and checkout times seem longer as people stock up #CoronavirusPandemic #NewYorkCity pic.twitter.com/TX1acXyw2J — Kieran M. McGirl (@kieran_mcgirl) March 13, 2020

CORONAVIRUS SHOPPING, SUPER LONG CHECKOUT LINES: This is Costco in Hawthorne, California (Courtesy John W. Davis) pic.twitter.com/V3KEHuA3e2 — Amicia (@AmiciaRamsey) March 13, 2020

The #Coronavirus outbreak has led to people panic-buying and clearing shelves. Please consider the elderly and weak – those who are more vulnerable to the virus. Ask your elderly neighbours if they need anything and offer to do their shopping for them. pic.twitter.com/UrICOSawf8 — IlmFeed (@IlmFeed) March 12, 2020

Women fight in an Australian supermarket over toilet paper. Fears over the coronavirus are causing Australians to panic and stock-up on basic supplies. pic.twitter.com/p8gYBQLWEA — Andy Ngo (@MrAndyNgo) March 7, 2020





