Coronavirus, AstraZeneca sospende test vaccino/ “Reazione avversa di un volontario”

La multinazionale farmaceutica anglo-svedese, AstraZeneca, ha deciso di sospendere tutti i test clinici sul vaccino contro il coronavirus. La notizia è giunta nelle ultime ore, dopo che uno dei partecipanti alla fase 3, quella del test sull’uomo, ha accusato una seria reazione avversa. Si tratta di uno stop temporaneo, un periodo di tempo breve (o almeno si spera), che permetterà alla stessa multinazionale di esaminare con attenzione il caso, e scoprire cosa abbia suscitato la reazione negativa. Un portavoce di AstraZeneca ha fatto sapere: “Si tratta di un’azione di routine – le parole riportate dall’edizione online di Repubblica in data 8 settembre – che si verifica ogni volta che c’è una potenziale reazione inspiegata in uno dei test”, e ancora “Il nostro processo standard di revisione dei test ha fatto scattare una pausa”, che consente il tempo di “indagare e assicurare allo stesso tempo il mantenimento dell’integrità del processo dei test”. La ditta farmaceutica che sta realizzando il vaccino in collaborazione con l’università di Oxford, ha aggiunto e concluso: “Nei test più ampi reazioni possono accadere per caso ma devono essere indipendentemente valutate con attenzione”.

CORONAVIRUS, ASTRAZENECA SOSPENDE TEST VACCINO, FAUCI: “IMPOSSIBILE AVERLO ENTRO IL 2020”

Ovviamente non si tratta di un fatto così inusuale nello sviluppo di un vaccino, una sospensione per un accertamento, ma è anche vero che nell’epoca coronavirus, ogni qualsiasi aggiornamento riguardante la “cura definitiva” contro il covid-19 finisce sotto la lente di ingrandimento, e l’AstraZeneca ha perso il 6% a Wall Street dopo l’annuncio. I dati iniziali del vaccino, ricorda ancora Repubblica, avevano mostrato segnali molto confortanti con una robusta risposta immunitaria, e degli effetti collaterali giudicati deboli. Con il proseguo dello sviluppo sono stati reclutati ben 30mila volontari negli Stati Uniti, ma anche migliaia in Gran Bretagna, e delle sperimentazioni più contenute anche in Sud Africa e Brasile. Questa battuta d’arresto si sposa con le recenti parole di Anthony Fauci, massimo esperto di malattie infettive d’America, che ha spiegato: “E’ improbabile che avremo una risposta definitiva sulla sicurezza e l’efficacia di una vaccino entro la fine dell’anno”.



