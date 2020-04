Coronavirus Bundesliga/ Il piano per ripartire: si gioca anche con contagiati

Pubblicità

Il piano per ripartire in Germania dopo il Coronavirus? Giocare anche in presenza di calciatori positivi al Covid-19. Questo sarebbe il piano del calcio tedesco per portare regolarmente a termine la stagione: l’approfondimento di Marca ci consente di sapere che il protocollo prevede che le partite si svolgano regolarmente anche se qualcuno dovesse contrarre il Covid-19. Follia o “estremo rimedio a estremo male”? Bisognerà eventualmente valutarlo a campionato in corso, a bocce ferme potremmo dire che sarebbe un rischio ma la cosa potrebbe anche filare liscia. Del resto in Germania Lega e Federcalcio si erano mosse celermente: la Bundesliga aveva ripristinato gli allenamenti prima degli altri Paesi e il campionato sarebbe dovuto essere il primo a ripartire in Europa, con data 9 maggio per le prime partite ufficiali. Ora invece la riapertura è stata posticipata: si parla di almeno metà maggio se non addirittura la fine del mese, così il primato per il primo torneo continentale a riprendere l’attività potrebbe davvero spettare alle Far Oer.

Al di là delle date, la notizia sorprende soprattutto se paragonata all’Italia: nel nostro Paese l’ultimo decreto del Governo ha nuovamente posticipato la data per riprendere gli allenamenti, che per il momento sono consentiti solo a livello individuale e nei parchi, con i centri sportivi ancora chiusi. Non solo: riguardo la possibilità che possano presentarsi altri casi di positività al Coronavirus, sono più o meno tutti concordi nel dire che a quel punto si fermerebbe nuovamente tutto, al punto che è soprattutto questo il tema più delicato nell’affrontare una ripartenza. Chiaramente non è una gara tra nazioni, e come detto non possiamo ancora sapere chi faccia meglio; in Belgio e in Olanda hanno già concluso i loro campionati ma, rimanendo entro i nostri confini nazionali, basket e volley hanno cancellato la stagione. Da un lato si capisce quanto voglia fare la Germania perché prima o poi bisognerà riaprire e non è detto che non possano verificarsi altri casi di Coronavirus, dall’altro pensando al calcio i rischi di una nuova epidemia non sarebbero scarsi. Nel frattempo la FIFA sta varando un piano che preveda cinque sostituzioni per squadra: anche su questo argomento l’opinione si è divisa tra chi sostiene che aumentare i cambi (di due unità) snaturi il gioco e chi invece pensa che, per limitare i rischi di infortuni dopo la lunga inattività, possa essere un compromesso accettabile.

Ora però attendiamo notizie circa la Germania, che potrebbe ancora essere il primo grande campionato a riaprire i battenti: in Spagna si parla ancora di giugno, in Inghilterra si stanno studiando varie soluzioni ma ancora non ci sono date certe. La Bundesliga, rispetto a questi tornei, ha il vantaggio di dover disputare 34 giornate perché il torneo è composto da 18 squadre, rispetto alla nostra Serie A per esempio ci sono tre turni in meno da giocare per portare a termine il campionato e decretare la squadra campione. Che in questo momento, qualora si dovesse alla fine decidere di chiudere, sarebbe il Bayern Monaco che ha 4 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund: queste due società andrebbero in Champions League insieme a Lipsia e Borussia Monchengladbach, in Europa League accederebbe direttamente il Bayer Leverkusen con lo Schalke 04 ai preliminari ma spera anche l’Eintracht Francoforte insieme, clamorosamente, al Saarbrucken che è in semifinale di Coppa di Germania come i rossoneri (le altre due sono Bayern e Bayer).



