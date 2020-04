Coronavirus Bundesliga/ Stop allo sport fino al 31 agosto: il calcio farà eccezione?

Pubblicità

In questi giorni bollenti dove a tenere banco nel mondo dello sport e soprattutto del calcio è la questione del presto ritorno in campo dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, ecco che l’ultima, pesantissima novità ci arriva dalla Germania. Proprio ieri infatti il governo tedesco ha imposto lo stop a tutti gli eventi sportivi fino al 31 agosto: una pesante mannaia dunque anche per il calcio tedesco che, assieme a quello austriaco, sembrava il primo a poter ripartire, tanto che già nei giorni scorsi aveva fatto non poco discutere il pronto ritorno in campo di quasi tutti i club per la ripresa degli allenamenti, sia pure in piccoli gruppi. Si è dunque fatto il passo più lungo della gamba per la Bundesliga? Forse: il governo però è stato ben chiaro nell’imporre il fermo alle manifestazione sportive e pure fissando a settembre il ritorno alla “normalità” nel mondo dello sport, pare che di fatto abbia chiuso anche la stagione.

CORONAVIRUS BUNDESLIGA: SARA’ ECCEZIONE PER IL CALCIO?

Ma siamo proprio sicuri che per il calcio tedesco e in particolare per la Bundesliga sia già tutto finito? Proprio no, perché secondo diverse indiscrezioni che ci arrivano dai media tedeschi e non solo, pare che per la prima serie del calcio tedesco sia già pronta la clausola. Secondo il portale sportivo DW Sport infatti pare che per la Bundesliga si possa fare un’eccezione “all’italiana”: ovvero nonostante lo stop del governo, il calcio della massima divisione nazionale avrebbe comunque il permesso di tornare protagonista, ovviamente in match a porte chiuse. Pare infatti che le singole autorità regionali avrebbero la possibilità di discutere con lega e Federcalcio sulla concessione della disputa delle sfide: in tal senso aggiungiamo che se davvero così fosse, la Bundesliga sarebbe già pronta a tornare a giocare per metà del mese di maggio o al massimo ai primi di giugno. Sempre che la situazione in Germania per l’emergenza coronavirus non precipiti chiaramente.



