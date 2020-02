CORONAVIRUS, CARENZA MASCHERINE IN LOMBARDIA/ Gallera: “Criticità su FFP2 e FFP3”

L’emergenza coronavirus in Italia ha fatto impennare la richiesta di mascherine. E adesso proprio la Regione Lombardia, area maggiormente interessata dal contagio per quanto riguarda la Penisola, rischia di trovarsi in difficoltà nel reperire quei presidi che rappresentano un valido strumento di contenimento del COVID-19. Lo ha dichiarato lo stesso assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, sottolineando come quello delle mascherine e dei presidi di protezione individuale “è un punto critico. Perché c’è un’intensa necessità e c’è penuria, anche a livello europeo”. Nei giorni scorsi era stato il governatore Attilio Fontana – lui stesso protagonista di un video sui social avente protagonista proprio una mascherina – a rivendicare: “La Regione Lombardia dopo 5 giorni di emergenza, e senza aiuti nazionali, siamo già riusciti a comprare 4 milioni di presidi medici e di mascherine che distribuiremo immediatamente ai nostri medici e infermieri perché abbiamo a cuore la salute dei nostri cittadini”. Evidentemente non è bastato…

CORONAVIRUS, CARENZA MASCHERINE IN LOMBARDIA

L’assessore lombardo Giulio Gallera ha chiarito che l’emergenza mascherine riguarda in particolare quelle caratterizzate dalla sigla FFP2 e FFP3. Si tratta di dispositivi che in situazioni di normalità possono essere acquistati tranquillamente in ferramenta. Solitamente vengono utilizzati per la sicurezza sul lavoro da muratori, falegnami e imbianchini per la loro capacità di proteggere da pulviscolo e polveri, oltre che da nebbie, compreso l’aerosol, mezzo di diffusione del virus. Gallera, come riportato da Il Fatto Quotidiano, ha dichiarato: “Stiamo monitorando che tutto vada a buon fine. Il vero tema è che facciamo gli ordini e scopriamo che qualcuno non li rispetta. Ora, dunque, quello che stiamo facendo è recuperare con il contagocce ciò che abbiamo e distribuirlo. La criticità è sulle mascherine Ffp2 e Ffp3. Di mascherine chirurgiche invece ne abbiamo in abbondanza e un elemento importante è che stiamo interloquendo anche con l’Istituto superiore di sanità (Iss) sul loro valore e sui casi in cui sono utilizzabili formalmente. Abbiamo comunque alcuni approvvigionamenti di Ffp2 e 3 che stiamo distribuendo nelle situazioni più critiche”, nella zona rossa.

