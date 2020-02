Coronavirus, “esami su staff Attilio Fontana”/ Evacuata sala stampa Regione Lombardia

C’è un contagiato nello staff di Attilio Fontana? Il timore che qualcuno di vicino al presidente della Regione Lombardia sia positivo al Coronavirus è sorto proprio oggi pomeriggio. A Milano la sala stampa della Regione Lombardia è stata evacuata e la conferenza stampa che era prevista è stata cancellata. In un primo momento tutti i giornalisti sono stati invitati ad uscire dalla sala nella sede della Regione. Successivamente è stata annunciata la decisione di cancellare l’incontro con i giornalisti e di evacuare l’intero piano della sala stampa per precauzione. In questo modo gli operatori sanitari hanno potuto eseguire controlli sul personale nonché sullo stesso governatore Attilio Fontana. In quei minuti l’inviata di Sky Tg24 in diretta raccontava: «Accertamenti sono in corso su persone dello staff del presidente Fontana». Non sono ancora noti i risultati di questi esami, seguiranno dunque aggiornamenti nelle prossime ore.

CORONAVIRUS, UFFICIO STAMPA FONTANA “VERIFICHE SANITARIE SU DIPENDENTE”

La conferenza stampa, attesa per le 18.30 di oggi 26 febbraio 2020, era stata indetta per fare il punto della situazione sul Coronavirus in Lombardia. Il governatore Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera dovevano aggiornare sulla situazione relativa all’emergenza, anche perché i casi di contagio nella regione stanno aumentando. Ci sono, ad esempio, anche sette minori. Poi è arrivata la notizia dell’evacuazione della sala stampa e dell’annullamento dell’incontro con i giornalisti. L’ufficio stampa della Regione Lombardia ha poi diffuso un comunicato. «Poiché sono in corso alcune verifiche sanitarie su un dipendente regionale che ha avuto contatti con l’unità di crisi che sta coordinando l’emergenza coronavirus – ha fatto sapere l’ufficio stampa all’Ansa –, in ottemperanza alle linee guida del ministero della Salute, la conferenza stampa viene annullata». Il Coronavirus lambisce dunque anche l’Unità di crisi della Regione Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA