Coronavirus, Cdm: ok “confisca” materiali sanitari e beni/ Via libera a assunzioni

Coronavirus, le nuove misure dal Cdm: Governo al lavoro per contrastare l’emergenza Covid-19 e per contenere l’epidemia. Come riportano i colleghi de Il Messaggero, con il nuovo decreto sono in arrivo circa 20 mila assunzioni in sanità: per la precisione, parliamo di 4.800 medici, 10 mila infermieri e oltre 5 mila operatori socio-sanitari. Ma non solo: la Protezione Civile acquisterà 5 mila impianti di ventilazione assistita ed i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori. Un’altra importante novità in arrivo dal Consiglio dei Ministri prevede la possibilità per la Protezione Civile di requisire anche a privati presidi sanitari o medico chirurgici, beni mobili ma anche immobili per l’assistenza e l’ospitalità dei contagiati. Come evidenzia Adnkronos, al proprietario dei beni “confiscati” verrà corrisposta una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione.

CORONAVIRUS, MISURE CDM: OK SOSPENSIONE PROCESSI “NON GRAVI” FINO AL 31/5

Il Consiglio dei ministri ha poi dato il via libera alla facoltà, per il capo dell’ufficio giudiziario, di sospendere i processi per «reati non gravi» fino al 31 maggio 2020. Come spiega Tg Com 24, la sospensione avviene in caso di «emergenze epidemiologiche certificate» e non si applica per le udienze legate alle dichiarazioni adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e ad alcuni tipologie di udienze di convalida dell’arresto o del fermo. «Mi preme ringraziare tutti gli addetti ai lavori con cui sono stato in contatto in questi giorni per prendere delle misure fondamentali, in particolare mi riferisco alla magistratura ma anche all’avvocatura. Permettetemi di ringraziare il Consiglio nazionale forense ma anche ad esempio cito l’unione delle camere penali», le parole del Guardasigilli Alfonso Bonafede in un punto stampa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA