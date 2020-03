Coronavirus challenge/ L’influencer Ava Louise lecca la tazza del wc su un aereo

Si chiama “Coronavirus challenge” e il relativo video (finora – e speriamo per sempre – l’unico) dovrebbe essere preceduto dalla scritta “non fatelo a casa”. Protagonista della nuova, sconsiderata sfida, che va in scena sulla piattaforma social “TikTok”, la ventiduenne Ava Louise, influencer che speriamo non “influenzi” troppo i giovani con il suo comportamento scriteriato e che non sia ora lei a essere “influenzata”. Ma di quale imperdonabile gesto si è macchiata la giovane? Presto detto: ha pubblicato e diffuso un filmato nel quale la si vede, con estrema incoscienza, leccare la tazza del wc nei bagni di un aereo, alzando successivamente lo sguardo verso la videocamera e sollevando due dita in segno di vittoria. Probabilmente, glielo auguriamo, non si è neppure resa conto della gravità della sua azione, che ora rischia di essere emulata da altri ragazzi e ragazze in giro per il mondo, con il serio rischio di essere contagiati dal Covid-19 (o da altri batteri) e di sovraccaricare ulteriormente i sistemi sanitari delle loro rispettive nazioni d’appartenenza in un momento di profonda e inenarrabile emergenza.

CORONAVIRUS CHALLENGE: 2 MILIONI DI VIEWS PER AVA LOUISE

L’auspicio, dunque, è che la Coronavirus challenge non riscuota consensi e attiri seguaci e, ovviamente, non crei problemi di salute ad Ava Louise, considerata la quantità di batteri e germi vari che possono risiedere sulle superfici dei sanitari, nonostante queste siano pulite e igienizzate con costanza. Per fortuna, il popolo del web ha subito condannato questa insana “sfida”, giudicandola come una follia pura e prendendone ampiamente le distanze. La paura che qualcuno possa tuttavia decidere di emulare l’influencer c’è ed è concreta: del resto, il video su TikTok ha superato quota 2 milioni di visualizzazioni da sabato scorso, giorno nel quale è stato caricato in rete. Nei commenti degli utenti si leggono rimproveri e insulti non troppo edulcorati nei confronti della ventiduenne, che così facendo a messo a rischio la propria salute e quella di tutti i suoi amati follower. Da parte sua non sono state erette barricate né sono state improvvisate strategie difensive: ha semplicemente definito il filmato “un esperimento sociale”. No, non si è proprio resa conto della gravità del gesto. E questo deve preoccupare ancor di più.



© RIPRODUZIONE RISERVATA