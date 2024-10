Non possiamo dire di esserci ancora sbarazzati del Covid. Il Coronavirus infatti, come avevano anticipato da tempo gli esperti, sarà endemico e continuerà a produrre varianti, sebbene di un’intensità non letale come poteva essere all’inizio della sua diffusione. Con il calo delle temperature però la diffusione di casi aumenta, e l’ultima variante ora in circolazione è la ‘Xec‘ ( appartenente alla famiglia Omicron) per la quale, oltre ai sintomi noti, pare esserne stato riscontrato uno nuovo: la perdita di appetito.

Come riporta Fanpage non solo quindi i classici sintomi riconducibili al Covid quali febbre e mal di gola. Chi è stato colpito dall’ultima variante ha segnalato anche la perdita di appetito, meno comune finora ma ad oggi abbastanza predominante tra i contagiati. La variante Xec sembra comunque sotto controllo e oggetto di costante monitoraggio anche a livello globale da parte dell’OMS.

COVID, NUOVA VARIANTE XEC: ECCO TUTTI SINTOMI VECCHI E NUOVI

La perdita di appetito sembra essere il carattere distintivo della nuova variante Xec, ma per poter riconoscere di essere di fronte proprio al Covid occorre conoscere tutti i sintomi a cui prestare attenzione. Nello specifico vengono riscontrati febbre alta, mal di gola con tosse, mal di testa e dolori muscolari oltre alla perdita di appetito, accompaganti anche da diarrea e una sensazione di malessere generale, affaticamento e stanchezza.

Come fanno notare gli esperti i vaccini Covid attuali sono aggiornati alle sotto-varianti Omicron, quindi sono in grado di prevenire anche la variante Xec, evitando l’eventuale progressione della malattia in forme più gravi. In Italia è Pfizer il vaccino utilizzato, al quale viene raccomandato di associare anche il vaccino antinfluenzale soprattutto tra i più fragili, tra cui over 60, soggetti affetti da particolari patologie, donne in gravidanza e anche coloro che sono a stretto contatto con i malati, come tutti gli operatori sanitari.

